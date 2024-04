En directo las reacciones a la decisión de Sánchez de quedarse en el Gobierno | La comparecencia de Núñez Feijóo

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha señalado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería haber anunciado hoy su dimisión y advierte de que saldrán nuevas pruebas, esta vez relacionadas con él, en la causa abierta por un juez contra su mujer, Begoña Gómez, por lo presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios, en las que ha apuntado que esa decisión de Sánchez "puede hundir tremendamente a su propio partido" -el PSOE-.

"Van a aparecer bastantes más pruebas donde no solamente la incriminan a ella, a Begoña Gómez, sino también a él", ha explicitado. Ante esta aseveración, y preguntado sobre por qué no se han conocido ya esos supuestos indicios, Bernad ha explicado que van "poco a poco" porque no se pueden presentar pruebas "de una manera alegre". "Yo creo que en los próximos días pues puede haber acontecimientos que le hagan volver a reconsiderar su posición, que me parece (...) no sé qué palabra emplearía, yo emplearía la palabra indecencia", ha subrayado para añadir que "piensa que esto es la segunda fase del 'Manual de Resistencia'".