Pedro Sánchez evita responder a Alberto Núñez-Feijóo en el Congreso por respeto a las víctimas de la dana: "Hoy no es el día"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado este miércoles responder a las acusaciones de corrupción y mentiras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por respeto a las víctimas de la dana al coincidir con el primer aniversario de esta tragedia.

"Hoy no es el día", ha recalcado Sánchez ante los reproches de Feijóo en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso y en la que el presidente del Partido Popular ha iniciado su intervención recordando a las víctimas de la dana, pidiendo que no se politice el tema y deseando que toda la energía que se dedica a politizar la tragedia "se dedicase solo a la reconstrucción".

Pero a continuación ha introducido el tema de la corrupción y ha preguntado a Sánchez si piensa decir la verdad en el interrogatorio al que será sometido este jueves en la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo o si va a seguir “haciendo de Pedro Sánchez”. Ante ello, Sánchez ha recordado que la pregunta que le formulaba Feijóo es la misma que le hace siempre, y aunque ha asumido que él debe rendir cuentas y ha demostrado que lo hace siendo el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido en el Parlamento, ha considerado que este miércoles, 29 de octubre, no era una jornada para el enfrentamiento. "Hoy es el día de las víctimas de la dana en Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Hoy es un día muy duro para los familiares de las víctimas; es un día muy duro también para las personas que lo han perdido todo, que están reconstruyendo sus vidas después de lo acontecido el pasado 29 de octubre, hace un año", ha recalcado.

En esa línea ha proseguido para subrayar que era un día para la empatía con las víctimas, para su memoria, para agradecer la solidaridad de las personas que se desplazaron a Valencia para ayudar y para reivindicar la tarea que hicieron los trabajadores públicos. Por todo ello ha reiterado que ya habrá ocasión de hablar, en otro momento, sobre los reproches de Feijóo y sobre otras muchas cuestiones.

Pero el líder del PP ha insistido en sus críticas y en lo que prevé ante la comparecencia de Sánchez. "Volverá a mentir mañana en el Senado porque si dice la verdad, acabará con usted”, ha adelantado el líder del PP, quien ha asegurado que se verá "lo de su contabilidad B". Sánchez -ha agregado- miente a todos, tanto a sus votantes como a sus socios, y también en el extranjero. Y miente, ha añadido, cuando dice que gobierna, que tiene mayoría y un Gobierno estable cuando la realidad -ha dicho- es que "no tiene plan B para gobernar". "Si de verdad no tuviera miedo a la calle, a los juzgados y a la verdad estaría convocando elecciones", ha agregado. Le ha recordado además, que hace un año, cuando el PP pidió suspender el Pleno del Congreso por la dana decidieron continuar "para asaltar Radio Televisión Española", mientras las víctimas se estaban muriendo en la Comunidad Valenciana. Sánchez, siguiendo su argumento anterior, ha renunciado a replicar las nuevas críticas de Feijóo.

El PP acusa a Sánchez de "usar a las víctimas" para no hablar de corrupción

La portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, ha tachado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "indecente" por "haber usado a las víctimas" de la dana para no responder a la oposición en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, también ha eludido responder a las críticas de los tres dirigentes del PP que han tomado la palabra después: Ester Muñoz, Miguel Ángel Tellado y Elías Bendodo. "Para ustedes el dolor de las víctimas es lo de menos, lo importante es usarlo; Sánchez es un farsante", ha espetado a Montero la portavoz del PP. La vicepresidenta ha pedido "empatía" con las víctimas, pero Tellado le ha recordado que ellos pidieron hace un año suspender el pleno el día después de la dana y el Gobierno decidió seguir la sesión "sin pudor, sin principios y sin escrúpulos" para "asaltar" RTVE.

Esther Muñoz, junto a Alberto Núñez-Feijóo, en el Congreso de los Diputados. / EFE

Ante las duras críticas de los populares, Montero ha lamentado que sigan instalados "en el ruido y en la bronca", y ha asegurado que su actitud "no se trata de huida, se trata de respeto". A su juicio, el primer aniversario es un día para recordar a las víctimas y mostrar cariño a los familiares y aquellos que lo perdieron todo. "Se merecen en el día de hoy que vean en los políticos, en este Congreso, una esperanza para rehacer sus vidas". Montero ha recordado que 85 de cada 100 euros invertidos en la zona asolada por la dana proceden del Gobierno central y ha garantizado que van a seguir trabajando por la reconstrucción.

Pero Ester Muñoz ha denunciado que el Gobierno no ha hecho ninguna obra para evitar una nueva tragedia y ha centrado su intervención en Sánchez, al quien ha acusado de sembrar el enfrentamiento entre los españoles. A su juicio, el jefe del Ejecutivo es un peligro para el país y "débil y acorralado" como está ahora, es "más peligroso que nunca". Tellado, por su parte, ha cargado contra Montero como su lugarteniente, su número dos en el Gobierno y en el PSOE y, por tanto, también responsable de la corrupción. Además Bendodo ha considerado que el Gobierno "solo ha hecho política" desde que ocurrió la dana y ha asegurado que a Sánchez le acompañará una frase cuando deje de ser presidente: "Si necesitan ayuda, que la pidan". También le ha recordado esa frase la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien, como el PP, ha acusado al Gobierno de "usar a las víctimas para no contestar".