Pedro Sánchez denuncia que "hay jueces haciendo política"

"Hay jueces haciendo política y políticos haciendo de jueces". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes por la noche en una entrevista en TVE que hay "una minoría" de jueces que "no cumple con la ley" y que hace política, y se ha referido a ellos al responder a una pregunta de la entrevistadora, Pepa Bueno, sobre los casos judiciales por los que están imputados su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

"Aun confiando en la Justicia y en que se cumple la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no lo hacen. Hay un problema de instrucción que están pagando por el mero hecho de ser familiares míos", ha asegurado en la entrevista de la televisión pública. "Hay jueces haciendo política, sin duda. Una minoría, pero la hay. Y políticos haciendo justicia", ha dicho en la televisión.

En la primera entrevista que concede en un año a un medio de comunicación, Sánchez ha defendido la honestidad de su esposa y su hermano. "Esto proviene de denuncias falsas, de recortes de prensa que se presentan ante determinados juzgados. Yo sigo confiando en la Justicia, sigo pensando que la inmensa mayoría de los jueces cumplen con la ley, pero hay algunos que no", ha señalado.

Begoña Gómez está imputada en un juzgado de Madrid por el caso de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense, se le investiga por delitos de tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida. Su hermano está afectado por su contratación en la Diputación de Badajoz.

No ha sido ésta la única mención a los jueces. El presidente también ha defendido que "no hay pruebas" contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a pesar de que éste ha quedado imputado por el Tribunal Supremo y será juzgado por una presunta filtración de información. "Creo en la inocencia del fiscal general -ha dicjo-, no debe dimitir, no se puede llevar a una persona a juicio sin una sola prueba".

Pedro Sánchez también ha admitido que pensó dimitir cuando conoció la imputación de su anterior secretario de Organización, Santos Cerdán, aunque defendió que ya ha tomado todas las decisiones que debía. Preguntado por si existe financiación ilegal del PSOE, lo ha negado. Del mismo modo, ha indicado que no tuvo información sobre los "supuestos casos de corrupción" que afectan a Cerdán o a su antecesor José Luis Ábalos. “Cuando he visto estos comportamientos me he llevado una decepción personal, pero mi responsabilidad no es abandonar el barco, sino tomar decisiones, por duras que sean, y meter al país en una agenda de mejora de la calidad democrática”, ha añadido.

Sánchez ha explicado que no disolverá las Cámaras en el caso de que no logre aprobar los Presupuestos Generales de 2026. Ha subrayado, como hizo al inicio del verano, que presentará las cuentas ante el Congreso, aunque en la entrevista lo ha afirmado con mayor rotundidad. "Por tanto, quiero ser muy claro, vamos a presentar los Presupuestos. Vamos a pelear para aprobar esos Presupuestos en las Cortes Generales", ha vuelto a reiterar el jefe del Ejecutivo, quien han insistido en que si se tumban, el Gobierno seguirá con los Presupuestos actuales.

En este punto, al ser preguntado acerca de sus propias palabras en el año 2018, ante la dificultad del entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy para sacar adelante los Presupuestos, en las que pedía el Ejecutivo popular que si no era capaz de aprobar las cuentas, se sometiera a una cuestión de confianza y convocara elecciones, Sánchez ha afirmado que la diferencia ahora frente a esa situación es que él cuenta con unos Presupuestos que le permiten cumplir con sus dos objetivos principales: la agenda social y la inversión de los fondos europeos.

El presidente del Gobierno ha negado que Salvador Illa se vaya a reunir este martes con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas para garantizar el voto del partido nacionalista a los Presupuestos Generales del Estado. Ha reconocido que fue informado por el propio presidente de la Generalitat de la reunión, una entrevista que, en su opinión, es "coherente" con "la política de normalización de diálogo y de convivencia que apuesta el presidente Illa".

Para Sánchez, este encuentro, "desde el punto de vista político", es "acertado". "Porque creo que cuando uno mira hacia adelante, como está haciendo la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española", ha recalcado.

En esta misma línea también se había pronunciado anteriormente el presidente de la Generalitat, quien enmarcó la visita a Bruselas en la voluntad de "mandar un mensaje" de diálogo. "El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso", expresó Illa, a la vez que lamentó no poder recibir al expresidente catalán en el Palau de la Generalitat al no aplicarse la ley de amnistía y confirmar que la reunión fue promovida por él y aceptada después por Puigdemont.