Pedro Sánchez se toma muy en serio a Junts, pero apuesta por continuar hasta 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que se toma "muy en serio" a Junts, que ha anunciado que va a rechazar todas los proyectos legales del Ejecutivo, pero ha apostado por acabar la legislatura: "merece la pena el esfuerzo", ha asegurado.

En una rueda de prensa en Brasil tras participar en la cumbre de líderes previa a la COP30, Sánchez ha asegurado presentará nuevos presupuestos, pero ha afirmado también que, con nuevas cuentas o sin ellas, "España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027".

Se ha mostrado convencido de que el país "está atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años" y ha apostado por continuar con la "receta" del diálogo y la negociación para llegar a compromisos.

Igualmente, Sánchez ha abundado en que presentará las cuentas y que, en cualquier caso, “con nuevos Presupuestos o sin ellos, España seguirá avanzando y el Gobierno seguirá con su hoja de ruta hasta 2027”. “Este Gobierno ha demostrado su capacidad para poder dialogar y llegar a acuerdos, y eso es lo que vamos a seguir haciendo con todos los grupos, excepto con uno”, ha afirmado Sánchez en referencia a Vox.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha manifestado tras participar en la COP30 su “preocupación por las negociaciones que se están produciendo entre PP y Vox”. “Lo que está pidiendo el PSOE y una amplia mayoría son elecciones para romper la mayoría negacionista”, ha dicho. Sánchez ha trasladado su preocupación por que el acuerdo entre PP y Vox “derive en un desmantelamiento de la agenda climática en una zona, el mediterráneo, que claramente se ha visto afectada por las consecuencias de esta emergencia climática”.