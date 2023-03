Hay otra solución: elevar en 18 puntos la tasa de empleo para bajar en un 40% el mayor gasto previsto de aquí a 2050 como consecuencia del envejecimiento de la población. Tarea complicada. En definitiva, el objetivo prioritario es incrementar los ingresos del sistema. La única forma de no hacerlo era seguir manteniendo la reforma lastrada in aeternum.

Reformar las pensiones no solo es una necesidad estructural para el país sino que no hacerlo tendría graves consecuencias para España, que lo pagaría caro. Esta reforma es clave para acceder a los fondos del Plan de Recuperación de España aprobado por Bruselas y que superará los 77.000 millones de euros. El nuevo modelo de pensiones condiciona directamente el pago del cuarto tramo. O sea, estamos jugando con las cosas de comer. Pero además es que o se reforma el sistema o nadie podrá garantizar su cobro en el futuro. Dejarán de ser un derecho real, que es además de uno de los principales logros sociales en muchos países tras la segunda Guerra Mundial. El envejecimiento de la población debido a la bajísima tasa de fecundidad (1,19 hijos por mujer) es uno de los elementos de riesgo repetidos en las economías desarrolladas, que sumado a la mayor esperanza de vida (83 años) y los bajos sueldos medios, por debajo de la media europea, son amenazas inmediatas para el sistema, que necesita de estos ajustes y de una mayor contribución directa del Estado: el gasto del PIB en pensiones va a pasar del 12% al 15%.

A juicio del ministro, el sistema será sostenible cuando se acabe el proceso. Pero la CEOE y la CEPYME consideran que es una mala idea porque toca a los empresarios pagar la fiesta. El PP se opone porque considera que no es una reforma sino un parche hasta 2025. Ese el año marcado para revisar el funcionamiento de la reforma. Sin embargo, Feijóo no ha presentado una alternativa. De hecho, no puede hacerlo a unos meses de las elecciones. O aprueba el incremento de ingresos establecido o apuesta por los recortes, palabra maldita y desterrada en año electoral. El PP tiene un pasado reciente difícilmente defendible en este ámbito: en 2016 el gobierno de Rajoy aprobó una subida de las pensiones del 0,25%, con una pérdida importante de poder adquisitivo para los pensionistas. Finalmente la elevó al 2% como exigencia del PNV para aprobar los presupuestos.

Breverías

Escalofríos bancarios

Si no se le ha erizado la piel con la caída del Silicon Valley bank y el Signature bank es que usted nació antes de 2007. Cuanto más dicen las autoridades que estamos a salvo y que no hay riesgo de contagio más tembleque entra. Palabras similares se pronunciaban en 2007 cuando las subprime inundaron de porquería el mercado global y propiciaron uno de los periodos de empobrecimiento más profundos que haya visto el mundo desarrollado. Todo indica que la situación actual no tiene nada que ver con aquella, pero las bolsas se desploman y el Credit Suisse está ya a pique de ser rescatado. Y da un no sé qué abrir el periódico por la mañana. Mientras que la crisis de 2007, que se disparó con la caída de Lehman Brothers, tenía en su epicentro del impago de créditos por los clientes y en los activos basura que inundaban los balances de los bancos; en este caso los analistas dicen que los bancos han crecido mucho con la pandemia y las políticas monetarias y fiscales y se han disparado los depósitos porque había mucha liquidez en el sistema. Y ese esquema se ha venido abajo en algunos casos con la subida de tipos de interés. Vale, pero algunos sí nacimos antes de 2007 y aún tenemos el escalofrío en el cuerpo.

Pobres políticos pobres

Enrique Osorio, portavoz de la comunidad de Madrid y consejero de Educación (104.000 euros de sueldo), Mónica García, portavoz de Mas Madrid (43.000 € de sueldo), Alfonso Serrano, número 2 del PP de Madrid (80.000 euros) y Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la asamblea madrileña (76.000 euros) son cuatro ejemplos de ciudadanos vulnerables, o sea que están en una situación de riesgo económico que podría derivar en su exclusión social. Los cuatro, y otros que andarán agazapados por ahí, sin sumar los ingresos de sus cónyuges, cobran el bono eléctrico del Estado, que tiene como objetivo evitar precisamente que haya familias que no puedan pagar el recibo de la luz. Tienen derecho porque la ley no ha establecido criterios de renta, solo de familia numerosa, aunque ahora se va a modificar. Osorio, puro estilo trumpista cañí, ha dicho que eso es lo que hay y que seguirá cobrándolo: los otros tres andan dando explicaciones que no convencen a nadie. Cuando Zapatero puso en marcha el cheque bebé, con 2.500 euros, con el único requisito de ser madre española o extranjera con dos años de residencia continuada en España, el PP hizo muchas bromas y comparaciones, entre ellas la de la posibilidad de que Ana Patricia Botín pudiera cobrarlo. No consta que lo hiciera.

Osorio que tiene una habilidad especial para protagonizar polémicas, fue el consejero que despachó con un chiste el informe de Cáritas sobre exclusión social en Madrid, que cifraba en casi un millón el número de personas afectadas: "A ver dónde están los pobres, que yo los vea?", bramó. Vamos por Bécquer: "Osorio, ¿dónde están los pobres? preguntas / mientras clavas en mi pupila tu pupila azul / ¡Osorio, el pobre eres tú!"

El Barça, algo más que un club: un club fallido

La jueza Silvia López Mejía ha admitido la denuncia de la Fiscalía contra el Barça y varios ex directivos de la entidad, que abonaron más de siete millones de euros al ex árbitro José María Enríquez Negreira. La Fiscalía anticorrupción se va a hacer cargo del caso. El club será imputado por administración desleal, corrupción en los negocios y falsedad documental. La jueza asume así el criterio del ministerio público de que los pagos durante casi 20 años pretendían conseguir buenos arbitrajes para el equipo pagador. El caso afecta a los ex presidentes Rossel y Bartomeu así como a otros directivos. Y debería chocar a los culés que quien más ha defendido al Barça hasta ahora en este caso ha sido el Real Madrid. Un dato curioso: el último presidente del Barcelona que no fue imputado o tuvo problemas con la justicia fue Agustí Montal, en 1978. Si a los líos judiciales permanentes le sumamos el haber convertido al club en un estandarte del independentismo, se confirma, con un matiz, el adagio popular con que el club hacía su marketing más poderoso. El Barça es más que un club. Sí, un club fallido.

"Matadlos"… coloquialmente hablando, se supone

La presidenta Ayuso se vino arriba el jueves. Aupada por el archivo de la causa contra su hermano por las comisiones de las mascarillas, coincidiendo con el fin de la huelga de médicos o la mejora de las indemnizaciones a los afectado por el Metro de San Fernando de Henares, decidió espolear a sus diputados antes de la sesión parlamentaria y escribió en el chat del grupo del PP: "La izquierda está acabada (..) Matadlos". Algunos parlamentarios respondieron, fieles lacayos, con emoticonos asertivos y de confirmación. Se supone que no pensaba Ayuso en achucharles a Luca Brasil con el cable de acero en la mano. Son cosas de la presidenta, es su tono cariñoso y dicharachero para calentar el debate. Y así se convierten los plenos en infiernos y es imposible construir nada. Solo ruido. Michael Ignatieff, ex líder del partido liberal canadiense, construyó en su "Fuego y cenizas: éxito y fracaso en política" un relato esclarecedor e impactante sobre el combate político aunque no dejaba de destilar cierto optimismo respecto a la grandeza de la democracia. No se cruzó Ignatieff con Ayuso.