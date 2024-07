Pepa Millán (Vox): "El PP es el mejor flotador para un Pedro Sánchez sumamente débil"

Pepa Millán (Cabra, 1995) es la voz de Vox en el Congreso de los Diputados. La joven abogada cordobesa traslada seguridad en su argumentación y apunta al PP como sostén de Pedro Sánchez en la actual complicada legislatura. Aunque no lo parezca, hace ya casi un año del 23-J que dejó una aritmética casi imposible para formar Gobierno.

–¿Es sostenible esta legislatura con la mayoría de Sánchez?

–No es sostenible esa mayoría, más bien minoría, porque se sustenta sobre lo peor de la sociedad, los partidos separatistas y Bildu, los herederos de ETA. Estamos ante el Gobierno más débil de la historia. Pero en el peor momento del Gobierno de Sánchez, con un PSOE absolutamente cercado por la corrupción, la familia de Sánchez también, en medio de ataques inadmisibles a los jueces, con esas medidas contra la libertad de prensa, el PP ha salido al rescate pactando los miembros del CGPJ, convirtiéndose en el mejor flotador para un Sánchez sumamente débil. Le han dado ese acuerdo y el PSOE lo aprovechará para dotarse de una falsa apariencia de estabilidad.

–No ha sentado nada bien en Vox el pacto del CGPJ.

–Ni a los españoles ni a los propios jueces, que ven cómo su órgano de gobierno, otra vez, queda en manos de los partidos. PP y PSOE lo han presentado como una despolitización del Poder Judicial engañando a la gente, pero no lo es. El primero que salió riéndose y diciendo que no era vinculante fue el PSOE. Si en 2024 Sánchez te engaña, es porque quieres ser engañado y el PP ha negociado este pacto mientras sacaba a la gente a protestar contra el presidente. Resulta que se estaban repartiendo los jueces a nuestras espaldas, en lo que González Pons ha calificado como el inicio de una amistad. Es una gran estafa a los españoles.

–¿Cómo debía renovarse?

–Con las dos proposiciones de ley que llevó Vox al Congreso para volver al sistema de elección de vocales anterior al de 1985, porque en ese año el PSOE renovó la Ley Orgánica del Poder Judicial, la modificó, para dar inicio a lo que ha venido siendo la politización de los jueces en España. Proponemos de los 20 vocales, 12 deben ser elegidos exclusivamente entre y por jueces; y de los ocho restantes, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. Esa medida ha sido rechazada por todo el arco parlamentario. Entendemos que el PP no quiere perder su cuota de poder dentro del Poder Judicial. Entre bomberos no se pisan la manguera. De hecho, ya vimos en el caso de los ERE cómo la juez Alaya denunció que el PP y el PSOE la habían apartado y ahora vemos cómo el Tribunal Constitucional anula penas de los ERE, un tribunal que se pactó entre el PP y el PSOE.

Pepa Millán, portavoz de Vox. / Juan Carlos Muñoz.

–Pero Feijóo duda de la imparcialidad del TC. Una afirmación bastante grave.

–¿Cómo no va a dudar si ha colocado también a los suyos? Esta semana hemos visto al consejero de Agricultura de Andalucía denunciar el descrédito del Constitucional. Ya lo tenía desde que dos partidos nombran a los miembros que deben dirigir un tribunal que debe ser imparcial y que velar por los derechos y libertades fundamentales de los españoles. Es la consecuencia natural de colonizar las instituciones. Se habla con total normalidad de jueces progresistas o conservadores.

–¿Puigdemont será detenido?

–En condiciones normales tenía que haber entrado en la cárcel y no haber salido. Lo que no es normal es que un Gobierno conceda indultos cuando dijo que no los daría, la amnistía cuando dijo que no la daría, suprimiendo delitos y elaborando un Código Penal a la medida de los de los delincuentes. Y luego vemos una Europa que se ha lavado las manos con la amnistía y se ha desentendido porque Puigdemont no se ha refugiado en Ankara, sino en Waterloo. Y ahí tenemos a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lavándose las manos porque tenía que sentarse con Sánchez a repartirse los altos cargos de la UE.

Europa que se ha lavado las manos con la amnistía, Von der Leyen necesitaba a Sánchez para los altos cargos"

–¿Le preocupa el espacio que está adquiriendo Alvise Pérez a la derecha de Vox?

–No cuestionamos la forma en que los españoles reaccionan ante este Gobierno. Los votos no son de los partidos, sino de los españoles, y si han tenido a bien votar a otros partidos para reaccionar frente a Sánchez, no vamos a entrar a juzgar cómo cree la gente que tiene que enfrentarse al Gobierno. Nos preocupa lo que tenemos enfrente, un Gobierno decidido acabar con cualquier resquicio de libertad.

–¿Esa división de las derechas puede eternizar a Sánchez?

–Lo que hace que se eternice es salir al rescate de Sánchez, que es lo que ha hecho el PP pactando el mayor acuerdo al que podía llegar el Gobierno, el reparto de los jueces. Lo que eterniza a Sánchez es una oposición que no hace oposición, sino que llega a acuerdos.

–¿Romperán gobiernos autonómicos por el reparto de los inmigrantes?

–Esperamos que el PP cumpla su palabra en esas regiones. El PP conoce que la inmigración ilegal es un asunto crítico para Vox y que nos oponemos frontalmente al reparto de menores inmigrantes ilegales por toda España, porque queremos combatirla y salvaguardar la seguridad de los españoles, algo a lo que ha renunciado el PP.

–Proponen cerrar centros de menores de inmigrantes, ¿cuál es la solución entonces?

–Hacer valer las leyes nacionales, los acuerdos internacionales y las fronteras. Vox no dice nada nuevo. Hay leyes que se tienen que respetar, acuerdos que se tienen que cumplir y una frontera que se tiene que proteger. Canarias, que está desbordada, no es el destino final de estas personas, que vienen engañadas por las mafias y por el Gobierno de España, que les promete un futuro que no es verdad. El fin de estas personas es llegar a Europa continental. Lo que tiene que hacer el Gobierno es decir a Marruecos que cumpla con los acuerdos internacionales.

El Gobierno tiene que decir a Marruecos que cumpla con los acuerdos internacionales sobre inmigración"

–Vox vota en Europa el reparto de fondos para la inmigración con PP y PSOE.

–¿En qué momento hemos votado eso? Lo que hemos hecho con ese pacto migratorio de la UE es introducir un registro, que no existía en Europa, para conocer la edad real de las personas que llegan aquí de forma ilegal. Aquí están llegando personas en edad militar con móviles, que hablan con su familia a diario y que se reparten, no sólo por centros de menores que están desbordados, sino por hoteles. O en el caso de Andalucía en los centros de Inturjoven, como se hizo cuando fue el asalto de la valla en 2021, donde se quedaron muchos jóvenes andaluces sin poder veranear en esos centros porque estaban llenos de MENA. Eso fue lo que hizo Juanma Moreno, que se siente muy orgulloso de recibir a los menores inmigrantes. A nadie le puede caber ninguna duda de la lucha de Vox contra la inmigración ilegal. El mensaje es que el que llegue aquí ilegalmente no va a tener futuro, porque creemos que hay que salvaguardar la seguridad de los españoles y también la de aquellos inmigrantes que llegan cumpliendo con todas las normas, sus papeles en regla y que vienen aquí a trabajar, no a pegarle una patada a la valla y a imponerse por la fuerza.

–Relacionar inmigración y delincuencia es peligroso.

– ¿Las matemáticas son peligrosas? ¿Los datos son peligrosos?

–Depende de quién los interprete.

–Según el INE, en Almería, ya que estamos aquí en Andalucía, han crecido alrededor de un 45% los delitos sexuales, la mayoría de ellos cometidos por personas nacidas en África. Eso lo dice el INE. En Cataluña, la mitad de la población penitenciaria son extranjeros. La población extranjera en España es el 12%. Y ese 12% comete casi el 50% de los delitos. Es decir, no se puede ser negacionista de las matemáticas y es evidente que existe una correlación entre el aumento de la inmigración ilegal y el aumento de la criminalidad. Son datos del Ministerio de Igualdad y del Ministerio del Interior. Y desde luego lo que pone en serio riesgo la seguridad de los españoles, fundamentalmente de las mujeres, es la importación masiva de personas que creen que yo soy inferior a un hombre o que no tengo derecho a nada por el mero hecho de ser mujer. Eso es lo que traen estas personas. No tenemos ningún problema con el color de la piel ni con la raza, pero sí con lo que traen algunos en la cabeza y eso nos alarma. Denunciamos ese discurso buenista de muchos políticos desde sus despachos, de sus casas rodeadas de seguridad, a los que se les llena la boca hablando de solidaridad, pero no de la de nuestros compatriotas y de la gente más humilde que ve sus barrios degradados y los servicios públicos colapsados por una inmigración ilegal descontrolada.

–¿Si Le Pen gana las elecciones en Francia, verá reforzado Vox su proyecto?

–Vox tiene un proyecto propio. Tenemos alianzas con otros partidos, con los que compartimos un denominador común y hacemos un mismo diagnóstico de los problemas que amenazan Occidente. Donde vemos un triunfo es en estas últimas elecciones europeas, donde todos aquellos partidos que apuestan por la soberanía de las naciones y por una Europa de naciones soberanas han crecido. La mayor evidencia ha sido que Macron esa misma noche electoral convocó elecciones legislativas. Él es la punta de lanza de ese falso socialismo, lo cual empieza a ser una victoria para una Europa de naciones libres y soberanas, que es lo que nosotros queremos, no sólo personificado en Le Pen, también en Italia o en Hungría.

No termino de comprender esta idolatría por un PSOE que nunca ha existido. No existe el PSOE bueno"

–¿Le sorprendió oír a Felipe González elogiar la estabilidad que da Meloni a Italia?

–No creo que eso sea digno de elogio. Es un dato objetivo, lo diga Felipe González o quien sea. No termino de comprender esta idolatría por un PSOE que nunca ha existido. No existe el PSOE bueno. Precisamente aquel PSOE en 1985 cambió la legislación para politizar la Justicia y ahora parece que le debemos una cierta idolatría a todos estos políticos que aparentan criticar a Sánchez y al Partido Socialista de hoy, pero hacían exactamente lo mismo cuando estaban en el poder. Y el hecho de que Meloni dé estabilidad a Italia es un dato objetivo.