Pérez Llorca acepta las propuesta de Vox y muestra su rechazo al Pacto Verde Europeo

El candidato del PP y único aspirante a relevar a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha incorporado a su discurso de investidura exigencias clave de Vox, cuyos votos necesita para salir elegido. Pérez Llorca ha explicitado su rechazo al Pacto Verde Europeo, ha exigido al Gobierno que ejecute las obras hidráulicas pendintes y se ha opuesto al cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) durante su discurso de investidura en Les Corts.

Pérez Llorca, ha asegurado este jueves en su debate de investidura que, si es elegido president, sus primera palabras en el cargo serán para "pedir perdón" a las familias de las 229 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024.

"Sí señorías, pedir perdón. Perdón a todas las personas y familias que aún sufren las consecuencias de las riadas del 29 de octubre, a aquellas que lo perdieron todo y a aquellas que perdieron demasiado", ha aseverado en su discurso ante Les Corts Valencianes.

A su juicio, "ha sobrado mucha gresca y mucho insulto", de manera que si es elegido president pedirá perdón en nombre de la Generalitat, pero exigirá lo mismo de otras Administraciones "por todas las vías que sean posibles", pues el Gobierno de España "aún no ha reconocido ningún error, no ha dado explicaciones y no ha asumido ninguna responsabilidad".

El también secretario general del PP de la Comunitat Valenciana ha insistido en que, desde "la más absoluta humildad", hay que pedir perdón porque las Administraciones "no han estado a la altura que merecían todos los ciudadanos".

La amenaza de las élites europeas

Sobre el Pacto Verde Europeo, cuyo rechazo es una de las condiciones de Vox para apoyar su investidura, Llorca ha sostenido que "tal y como está planteado por élites europeas" supone una "amenaza" para los agricultores, ganaderos y pescadores y les deja "en un callejón sin salida".

Según ha argumentado, este pacto ha "fracasado" en su desarrollo al suponer "más cargas que soluciones" para el sector primario, que ha asegurado que es "unánime" al exigir una mayor viabilidad para las explotaciones: "Nos jugamos el futuro de un sector que hoy lucha por sobrevivir".

Ha criticado que Bruselas imponga "exigencias y controles" al campo español mientras permite entrar "productos de terceros países que no cumplen ni de lejos con los mismos estándares". "Eso no es ecologismo ni justicia climática", ha recalcado.

Por contra, ha asegurado que el Consell que aspira a presidir exigirá a la UE "un marco realista y mediterráneo", sin "privilegios" pero con "igualdad real" con una política justa de aranceles basada en "el sentido común".

Se ha comprometido a "defender al sector primario frente a las imposiciones de Bruselas y una impostura ecologista que las élites ecologistas europeas quieren convertir en un dogma, mientras abren la puerta a naranjas de terceros países en vez poner en valor la calidad excepcional de la naranja valenciana".

Es por eso que, al igual que acordaron PP y Vox en los presupuestos de la Generalitat para 2025, pretende "eliminar todas las cargas derivadas del Pacto Verde Europeo que no aportan nada y condicionan al sector", junto a "una política firme contra los aranceles que discriminan nuestros productos".

Paralelamente, ha apostado por "hacer del campo valenciano un sector estratégico de verdad", con más inversión, apoyo tecnológico, innovación "y una presencia sólida en Madrid y Bruselas". "Lo que estoy pidiendo es rigor y sentido común, nada más", ha resumido.

Reclama las obras hidráulicas pendientes

Pérez Llorca, ha anunciado que impulsará en Les Corts, en caso de salir adelante su investidura y ser elegido jefe del Consell, la aprobación de una iniciativa para instar al Gobierno de España a dotar y ejecutar "de una vez por todas" las obras hidráulicas pendientes en la Comunitat Valenciana, entre ellas las de "gran calado" como encauzamientos, construcción de presas, desvíos de caudal, laminación de avenidas o parques inundables. "No hablo de ocurrencias, hablo de ingeniería básica, de prevenir", ha afirmado.

Además, ha detallado que trasladará esta iniciativa al Congreso de los Diputados para que la "Agenda del Agua" de la Comunitat Valenciana sea atendida "de una vez por todas como la prioridad que merecen todos los valencianos". "Y si el Gobierno no nos quiere responder, prometemos todas las acciones legales necesarias para denunciar la negligencia, porque están dejando sin protección de vida a los ciudadanos y ciudadanas valencianas", ha advertido.

"No hace falta que yo venga aquí a recordar lo que todos hemos visto con nuestros ojos. Hemos vivido inundaciones, daños irreparables, casas arrasadas. Todos sabemos que la Comunitat Valenciana necesita obras hidráulicas de gran calado, encauzamientos, presas, desvíos naturales de caudal, laminación de avenidas, parques inundables. Y no hablo de ocurrencias, hablo de ingeniería básica, hablo de prevenir", ha expuesto durante su intervención.

Llorca se ha preguntado "qué nos lo ha impedido" y "qué ha frenado proyectos que estaban en la mesa desde hace años" y ha asegurado que ante esta situación "no podemos seguir ignorándolo". "Hay regulaciones europeas y españolas de corte ideológico que impiden estas obras esenciales y que las han frenado", ha denunciado, y como ejemplo de ello ha señalado a la Llei de l'Horta.

Frente a ello, ha apostado por "recuperar esa capacidad de priorizar obras hidráulicas sin que el Gobierno de España nos las bloquee por criterios ideológicos". "Hemos de limpiar nuestros barrancos, hemos de desviar cauces naturales para hacerlos más seguros. En definitiva, hemos de protegernos y, sobre todo, hemos de proteger a las personas", ha argumentado.

Obras de encauzamiento

Dicho esto, ha enumerado "algunas obras de encauzamiento, reparación y actuación de barrancos que, a pesar de no ser competencia de la Generalitat, las hemos hecho solos por el abandono del Gobierno de España": reparar la cuenca del barranco de San Vicente de Alborache, el muro de protección en los taludes de Godelleta, la reconstrucción de los márgenes del barranco en Alcàsser y Picassent, reparación de las barreras de contención en Catarroja, reconstrucción de los márgenes del río Magro en Algemesí, limpieza y reparación del barranco en Alginet, restitución del cauce de Sot de Chera, protección del talud de Requena y Utiel.

"Más de cinco millones de euros en infraestructuras hidráulicas que ya ha acometido la Generalitat", ha valorado, aunque ha pedido "no quedarnos ahí" y ha abogado por "ir más lejos y poner encima de la mesa una serie de obras hídricas que hay que realizar de forma obligatoria".

Para ello, ha adelantado que, en caso de ser elegido 'president' de la Generalitat, su Consell garantizará que en el presupuesto de la Administración autonómica "siempre se incluyan partidas necesarias, por ejemplo, para "seguir con la reparación de la presa de Buseo, diseñar tanques de tormenta con capacidad suficiente para almacenar el volumen de agua previsto en eventos extremos, planificar y ejecutar los parques inundables en áreas bajas y así retener las aguas pluviales o las procedentes de los desbordamientos de ríos".

Exige la colaboración al Gobierno

No obstante, ha advertido de que todo ello "no lo vamos a poder hacer solos", por lo que ha exigido al Gobierno de España que realice las obras "de su competencia" y ha instado al Ejecutivo central a abadonar sus "intereses partidistas y que, de una vez por todas, anteponga la vida de los ciudadanos".

Así, Pérez Llorca ha reclamado "de forma clara" al Gobierno que desarrolle "las obras de laminación y mejora del drenaje del barranco de Pozalet y la Saleta, el acondicionamiento del barranco de la Saleta, las obras de encauzamiento y drenaje de la cuenca del Poyo, el aumento de la capacidad del drenaje transversal de la A-3 en varios puntos como es el cruce con el AVE o en el propio barranco del Poyo, el acondicionamiento del tramo del río Turia".

También ha exigido "la ampliación de la capacidad de desagüe del cauce del Turia, la reducción del riesgo de inundación de la ciudad de València y l'Horta Sud mediante la ampliación de la capacidad de desagüe del nuevo cauce del Turia", así como que el Gobierno "haga de una vez por todas la presa de Villamarxant, la presa de Cheste y que reparen urgentemente la de Forata".

Agradece a Vox su "responsabilidad"

En este punto, ha agradecido a Vox que hayan estado "trabajando en todo momento con la responsabilidad de seguir impulsando la reconstrucción" de la Comunitat Valenciana. "Hasta la fecha, ambas formaciones políticas hemos demostrado la altura de miras necesaria para trabajar juntos por la reconstrucción, especialmente ante la falta de respuesta adecuada del Gobierno de España", ha denunciado.

Al respecto, ha instado al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez a asumir las "responsabilidades políticas que no quieren afrontar" hasta hoy. "No podemos seguir así", ha sostenido.

"Cofrentes no se puede cerrar"

Además, durante esta parte de su discurso, el candidato a presidente ha abogado por afrontar el futuro energético de la Comunidad Valenciana "sin prejuicios ni complejos", para lo que ha reiterado su rechazo al cierre de la central nuclear de Cofrentes.

Ha defendido la necesidad de "disponer de la energía nuclear para el proceso de descarbonización". "No quiero volver a ver un apagón en la Comunitat Valenciana, ni que la Comunitat Valenciana dependa de ningún territorio, de decisiones arbitrarias a miles de kilómetros", ha reivindicado.

Y ha subrayado: "Entre defender la continuidad de infraestructuras como la de Cofrentes o depender de Rusia para cubrir las consecuencias del cierre de la central, este candidato lo tiene muy claro. Me quedo con Cofrentes".

Por último, tras reiterar que la continuidad de la central será un "compromiso" del Consell si sale investido, ha advertido que "nos jugamos la competitividad de nuestra industria, pero también nos jugamos el precio de la luz que pagan las familias valencianas. Cofrentes no se puede cerrar, Cofrentes no se cierra".