Pérez Llorca se presenta para relevar de Mazón sin un acuerdo con Vox y apela a "su responsabilidad"

El candidato del PP a suceder a Mazón como presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este miércoles.

El secretario general del PPCV y hasta ahora portavoz del PP en Las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles que presenta su candidatura a la Presidencia de la Generalitat "sin haber firmado ningún acuerdo de Gobierno" con Vox.

El candidato popular a suceder a Mazón ha asegurado que para él "no es relevante la firma de ningún documento" previo a su investidura y ha insistido en que "hasta ahora", en las reuniones que ha mantenido, ha visto "mucha cordialidad y sentido de la responsabilidad" en Vox.

Pérez Llorca ha asegurado este miércoles que confía en la "responsabilidad" de Vox para hacer viable su candidatura, tras recibir el apoyo de la alcaldesa de València, María José Catalá.

Pérez Llorca y María José Catalá se han reunido en el Ayuntamiento de València y la alcaldesa ha anunciado, tras este encuentro, que ella ha sido la primera en firmar su candidatura, por lo que "la apuesta es clara", ha asegurado.

Por su parte, Pérez Llorca ha afirmado: "me voy de aquí sabiendo que cuento con el respaldo, apoyo y cariño de la alcaldesa".

Sobre el acuerdo con Vox, ha precisado: "lo importante es ser prudente y tratar las cosas midiendo bien los tiempos. Lo único que puedo decir es que siempre he notado en Vox sentido de la responsabilidad. Sabiendo que lo prioritario ahora es la recuperación y mientras se siga en esa dinámica, el acuerdo se va a alcanzar".