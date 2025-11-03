La periodista Maribel Vilaplana declara como testigo en la causa de la dana

La periodista Maribel Vilaplana ha llegado a los juzgados de Catarroja para declarar, en calidad de testigo, por su comida de trabajo con el ya ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la catastrófica dana que se cobró 229 víctimas mortales.

Vilaplana se ha acercado hasta el juzgado a las 9:03 horas, media hora antes de su citación, escoltada por la Guardia Civil. A su llegada, cabizbaja, ha declinado hacer algún tipo de declaración a los medios de comunicación que esperaban en la puerta.

La comparecencia ha comenzado en el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) a las 9:40 horas de este lunes. Se espera que en su testimonio pueda "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y, concretamente, sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso".

Así lo dictaminó la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, que ordenó a la jueza instructora tomar declaración como testigo a esta periodista, que estuvo con el president de la Generalitat hasta, al menos, las 18:45 horas de ese 29 de octubre.

La comunicadora ha sido citada a declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja por la causa de la dana, en la que hay dos investigados: la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La jueza instructora citó a Vilaplana la pasada semana tras ordenárselo la Audiencia de Valencia al considerar que su testimonio podía arrojar luz en el procedimiento. En concreto, el tribunal estimó que no cabía descartar que la periodista escuchara, bien lo que el expresidente dijera al comunicarse telefónicamente con la exconsellera de Justicia, o bien comentarios que Mazón hubiera podido hacer a raíz de dichas conversaciones.

La comunicadora comió el día de la dana con Mazón en el restaurante El Ventorro, donde permanecieron, según su versión, desde las 15 horas hasta las 18.45 horas, cuando ya se marchó al parking donde había estacionado su vehículo. El expresidente le acompañó hasta el emplazamiento. Al respecto, la instructora le ha pedido a Vilaplana que entregue este lunes el tique del parking, tras pedirlo diferentes acusaciones del procedimiento, para comprobar las horas de entrada y salida.

Vilaplana fue atendida el pasado sábado en un centro hospitalario tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Tique del párking

La jueza de Nuria Ruiz Tobarra ha pedido a Vilaplana que aporte el tique del parking donde aparcó su vehículo en la Glorieta de Valencia, "así como cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al president de la Generalitat en dicha fecha". De esta forma, accedió a la petición de una acusación particular que había pedido que requiriera el justificante del parking al que fueron Mazón y Vilaplana tras la comida en El Ventorro el día de la riada.

El diario Levante-EMV publicó una información en la que asegura que la periodista, que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024 --el día de la trágica barrancada que acabó con la vida de 229 personas-- habría mostrado un vídeo al jefe del Consell sobre las inundaciones sufridas en la localidad de Utiel.

Según este medio, entre las 17.37 y las 17.40 horas del 29O, Mazón habló con la exconsellera de Interior Salomé Pradas y vio un vídeo de la situación de Utiel recibido por Vilaplana en su whatsapp.

Fuentes del entorno de la comunicadora consultadas por Europa Press mantienen que aquel día le llegó un mensaje por dicha aplicación de mensajería instantánea referente a un tuit de la televisión pública valenciana À Punt que hablaba del "virulento temporal que ha desbordado el río Magro a su paso por Utiel".

Las mismas fuentes remarcan que Vilaplana no "dimensionó la importancia" de la información y no le mostró el contenido del vídeo a Mazón.