El PNV alerta sobre la "mayoría negativa" que bloquea el Congreso: "La legislatura recuerda a la República de Weimar"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cree que la legislatura tiene "difícil pronóstico" por los supuestos casos de corrupción y la consolidación de "una mayoría negativa" en el Congreso que antes solo era "esporádica". Además, ha dicho que, si se confirman los datos de la investigación del caso del exministro del PP Cristóbal Montoro, es "tremendo y gravísimo", y el Partido Popular debe dar "explicaciones" y no "mirar hacia otro lado". En todo caso, considera que, tanto esta causa como la presunta trama de Santos Cerdán, son "muy preocupantes".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Esteban ha manifestado que la legislatura está en un momento de "difícil pronóstico por las incógnitas de las noticias que van apareciendo alrededor de casos ligados a corrupción un día sí y otro también". Además, ha recordado que tampoco hay un Presupuesto y no se vislumbra que pueda haberlo, "que es lo que le daría un poquito de consistencia".

A su juicio, también empieza a conformarse "una mayoría negativa, que no se une en el porqué votar no, pero sí se concentra el voto". El líder jeltzale cree que es "un poco lo que sucedía en la República de Weimar", en Alemania, con "un parlamento muy atomizado y, de pronto, comienzan a aparecer votos negativos que confluyen por diferentes circunstancias y por intereses diferentes".

El líder jeltzale ha querido precisar que se refiere, no a la situación en la que llegaron luego los nazis al poder, sino a la situación de inestabilidad política. "Lo digo porque es el ejemplo típico de un parlamento muy dividido y la conformación de mayorías negativas que puedan hacer tambalear a un gobierno", ha subrayado.

Aitor Esteban, de esta forma, ha subrayado que "esa mayoría negativa" en el Congreso español que "antes era más esporádica, se está consolidando en los últimos tiempos". "Una situación de inestabilidad de este tipo, unida a estos casos que van apareciendo de corrupción, ayuda a la ultraderecha y a los extremos", ha remarcado.

Sin posibilidad de moción de censura

El presidente del EBB ha insistido en que "no hay una mayoría para una moción de censura, primero porque está ahí el sustento necesario de Vox, pero luego una posible candidatura no suscita apoyos suficientes y, además, el propio posible candidato, el señor Feijóo, se encarga muy mucho de que no haya de ninguna manera tal posibilidad".

Es un poquito como aquel 'dejadme solo en la plaza, que aquí voy yo, soy autosuficiente, me meto con todos los demás, piso todos los charcos y molesto a todo el mundo'. Pues no, no hay posibilidades de ninguna moción de censura y él mismo está profundizando en la situación", ha apuntado.

Por ello, ha dicho que "las salidas a una situación de bloqueo" son las decisiones que pueda tomar el propio presidente del Gobierno porque a él "le compete pedir o no" la cuestión de confianza "o dimitir, en su caso, y que se active el 99, o convocar nuevas elecciones".

Esteban considera que la legislatura puede estar bloqueada en la producción legislativa y encontrarse "una situación complicada", pero tampoco cree que se pueda decir que esa vía está "todavía agotada" y que no pueda sacarse adelante algunas leyes. "Pero va a tener que ser algo muy selectivo", ha asegurado.

En su opinión, el PP "tiene una decisión tomada" de "hacer caer la legislatura" y Alberto Feijóo cree que va a gobernar en la siguiente "con Vox", sin "ningún problema" porque "ha dejado esa puerta abierta en su congreso".

En cuanto a las afirmaciones de los populares de que no gobernarán con la formación de Santiago Abascal, el presidente del EBB ha afirmado que, como pasó en Murcia en Extremadura y en otros lugares, "si es necesario, el paso lo darán, porque no van a perder la ocasión de llegar al poder si los números con Vox le dan", pese a que prefirieran "otras situaciones más ideales o la mayoría absoluta".

Aitor Esteban ha señalado que, desde que ha sido designado líder del PNV, no ha mantenido ningún contacto con Feijóo. "Él no habrá tenido la necesidad de llamarme y yo, sinceramente, tampoco", ha indicado. También cree que es "tremendo" que algunos partidos hayan apostado por la gobernabilidad y la investidura, y "ni siquiera haya habido" por su parte "voluntad nunca de dar un presupuesto al Gobierno". "Me parece una contradicción", ha indicado, para citar a Podemos. Tampoco considera que Junts haya tenido tampoco voluntad para ello.

Tras insistir que en que Sánchez decidirá, en su caso, si convoca elecciones, ha dicho que él vive "un poco en plan Simeone, partido a partido, día a día", y desconoce "cómo va a evolucionar todo esto y qué van a dar de sí los casos que ya se conocen (de supuesta corrupción) o alguna otra cosa pueda salir", porque pueden influir en el desarrollo de la legislatura.

Aitor Esteban cree que el Gobierno tiene que intentar retomar la agenda, aunque "evidentemente no va a ser de un día para otro". "Es verdad que perdió el control de la agenda, va a tener que ser propositivo", ha explicado, para debe "centrarse en aquellas cosas en las que verdaderamente piense que puedan salir adelante o insistir en las que son muy necesarias", como por ejemplo, todo el tema energético. Más allá de la agenda propia de cada uno, estima que "hay que tener una visión un poquito más amplia" en temas esenciales.

Corrupción

Sobre la supuesta trama de corrupción de Cerdán, ha recordado que Pedro Sánchez "dio absoluta credibilidad desde el primer momento" al informe de la UCO y "habrá que ver qué dice la Justicia". "A nosotros la situación nos parece preocupante, y todavía no sabemos las derivadas puede haber ahí. Por lo tanto, es lógico que nos mantengamos a la expectativa y exigentes para que se aclaren los temas", ha manifestado.

En cuanto a que Sánchez pueda recuperar la confianza del PNV, el presidente del EBB ha explicado que "aquí las confianzas no se ganan o se pierden de pronto". "Tendrá que pasar un tiempo para que veamos cómo evoluciona todo ese caso y para que veamos también su voluntad respecto a la agenda gubernativa y a los temas que nosotros le vamos planteando", ha apostillado.

A su entender, "esto no se arregla" con el anuncio de más medidas de control, etc. "Esto se trata de otra cosa, de controles que, muchas veces, son internos, y que no se han desarrollado", ha resaltado.

Sobre las palabras del presidente del Gobierno al marcar distancias entre el caso Cerdán y el de Montoro, Esteban ha asegurado que ambos "son muy preocupantes". "Lo de Montoro, si esto se confirma, es tremendo. Y, desde luego, el PP no puede mirar para otro lado. Algo tendrá que decir y explicar. Uno hace un poco la lista de los ministros de Aznar y dice: 'madre mía, ¿quién queda aquí sin una tacha de algo?", ha censurado.

En el caso que afecta al PSOE, cree que "hay que dilucidar si se queda en unas personas o si esto afecta a una organización política". "Por el momento, esto queda en algunas personas y eso puede pasar en cualquier organización", ha declarado. En cuanto al PP, ha aclarado que "habrá que ver en qué acaba, quiénes son los implicados y hasta dónde llega", porque puede ser "gravísimo".

Esteban ha advertido de "la sensación" que queda en la ciudadanía y ha lamentado que los partidos políticos, "en vez de intentar contener las aguas y poner los casos en sus justos términos, lo aprovechen para utilizarlo como arma arrojadiza, ensuciar y embarrar, incluso a los que no tienen nada que ver con ello, como, por ejemplo, lo está haciendo el PP". En este sentido, ha alertado de que la gente puede ir "a soluciones radicales que lo que son es la antipolítica y la antidemocracia".