Podemos critica en el Congreso la retirada del acta a Alberto Rodríguez

Unidas Podemos ha criticado en la tribuna del Pleno del Congreso la retirada del acta al ex diputado de la formación morada Alberto Rodríguez y ha considerado ante la Presidencia de la cámara que la autonomía del Congreso ha quedado desprotegida.

El diputado del grupo confederal Jaume Asens ha iniciado el segundo día de debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos generales del Estado de 2022 con un agradecimiento a los años de "trabajo y compromiso" de Alberto Rodríguez al que "se le arrebató su acta de diputado pero no su dignidad". "Que en este debate su escaño este vacío es una anomalía democrática. No es la primera vez que se vulneran los derechos de un diputado pero sí es la primera vez que se quita el acta a un diputado tan solo por una multa de 540 euros. Este Congreso, su autonomía, está más desprotegido", ha dicho Asens.

Tras recordar que Alberto Rodríguez se ha incorporado a su puesto de trabajo como obrero industrial y no con un puesto en Iberdrola o Gas Natural, Asens ha avisado de que "hoy es Alberto pero mañana puede ser cualquiera".

ERC también hace mención

La intervención del diputado se ha producido minutos después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, abriera la sesión presupuestaria en el hemiciclo que este jueves votará las siete enmiendas a la totalidad debatidas y que previsiblemente serán rechazadas.

Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, también se ha referido en su turno de intervención a la retirada del acta de Rodríguez y ha avisado al Gobierno de que actúan en torno al temor de su alternativa, que es Vox. "Y nosotros les tenemos miedo, si, pero en un país en el que se retira el acta de diputado de izquierdas por la denuncia falsa de un policía mientras a un aquí no se sabe quién es M. Rajoy, el temor no solo los tenemos que tener nosotros... Aquí hay un grupo parlamentario con 52 diputados que vive de eso", ha recalcado.

Las declaraciones de Rufián han sido consideradas por el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha interrumpido el Pleno, como una calumnia ya que se ha puesto en duda la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilitó al ex diputado por atentado a agentes de la autoridad y ha dicho que ERC ha dejado intuir que el Alto Tribunal prevaricó.

El escaño de Alberto Rodríguez todavía no ha sido sustituido después de que el pasado 22 de octubre Batet le comunicara la pérdida de su condición de diputado tras ser inhabilitado por el Supremo por un delito de atentado contra la autoridad.

Podemos Canarias ha señalado que no tiene intención de acelerar su sustitución, aunque fuentes de la formación parlamentaria en el Congreso han señalado que se acercan votaciones de leyes importantes donde no puede faltar un voto. De momento las dos personas siguientes en la lista electoral por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, Fátima González y Patricia Mesa, no han formalizado oficialmente sus renuncias.

No obstante, González reconoció en redes sociales que no aceptaba la sustitución de Rodríguez porque le resultaba "muy difícil poder ocupar el puesto de su compañero en las circunstancias actuales e igualmente en lo personal".