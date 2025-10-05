La política española despide a Fernández Vara, un "hombre bueno, generoso y un ejemplo de compromiso"

La política española llora este domingo la muerte de Guillermo Fernández Vara. Tanto desde su propio partido, el Partido Socialista Obrero Español, como la Casa Real o el Partido Popular. Sus compañeros del PSOE lo definen sobre todo como un hombre bueno, comprometido con Extremadura y con el diálogo, y como un "socialista ejemplar".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que fue un "ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público", y que "su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España", además de despedirlo con "enorme tristeza" y enviar un abrazo a su familia y amigos.

"Consternada" se ha mostrado la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que ha incidido en que Fernández Vara fue una "voz serena del socialismo" que "deja una huella imborrable".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también ha señalado que fue "un referente para el PSOE por su autenticidad, por su inteligencia y por su bondad".

Para la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, Fernández Vara era "un socialista ejemplar y un gran compañero". "Un magnífico presidente de Extremadura que demostró el compromiso con su tierra, con su gente y con las ideas que nos definen. Su memoria nos inspirará para seguir defendiéndolas", ha enfatizado a través de sus redes sociales

También ha referido que fue un "gran compañero y un enorme ejemplo" el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. "Un luchador de las causas justas, defensor de los valores socialistas y de su tierra, Extremadura. No te olvidaremos. Te echaremos mucho de menos", ha asegurado.

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha destacado la bondad y generosidad de Fernández Vara: "Guillermo era compañero y, más aún, amigo de verdad. "Compañerita” me llamaba siempre. "Compañerito” bueno y generoso, te quedas conmigo en la suerte que siento por haberte acompañado en la vida", ha dicho.

También el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que fue "un gran político y un gran amigo".

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, se ha mostrado conmocionado por el fallecimiento del político extremeño, al que ha definido como "un gran socialista que siempre trabajó por el progreso de Extremadura" y "ejemplo de compromiso con su tierra".

Para Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, Fernández Vara fue un "portavoz permanente de los intereses y derechos de Extremadura". "Con él se va todo un símbolo de compromiso y socialismo , un ejemplo de lo que significa ser Presidente autonómico, un referente y un luchador cargado de bonhomía y búsqueda de acuerdos. En tiempos de discordia, él siempre fue un hombre de concordia", ha resaltado.

También ha querido despedir al político extremeño la exvicepresidenta del Gobierno y presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, que ha señalado que fue "un hombre bueno" que "tanto hizo por su tierra y por la política útil, basada en el trabajo, el respeto y la honestidad".

La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha sostenido que el expresidente de Extremadura fue un "ejemplo de lo que significa militar en el PSOE: estar siempre al lado, tender la mano, creer en la gente" y demostró que la política es "compromiso, bondad y dignidad".

Los Reyes lamentan la muerte de Fernández Vara , "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad"

Los Reyes de España han lamentado la muerte del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, a quien se han referido como "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo siempre sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación".

Así lo han expresado este domingo, destacando además "su entrega a Extremadura y a sus ciudadanos, también al conjunto de los españoles", al tiempo que han señalado su "profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona".

Asimismo, han enviado un mensaje de "cariño y afecto" a los familiares de Fernández Vara.

Feijóo lamenta el fallecimiento de Fernández Vara , por quien muestra "sincero respeto"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóoo, ha lamentado la muerte del político socialista Guillermo Fernández Vara, por quien ha mostrado su "sincero respeto". "Lamento mucho el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. Mi sincero respeto, y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz", ha escrito en la red social X.

Moreno: Muy tristes por la pérdida de Fernández Vara , un hombre con sentido de Estado

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este domingo el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, de quien ha destacado su "sentido de Estado".

"Muy tristes por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara , un hombre con sentido de Estado, entregado a su tierra y su gente, y comprometido con España", ha manifestado en una publicación en la red social X. El presidente andaluz ha enviado "un fuerte abrazo a su familia y sus compañeros desde una tierra hermana de Extremadura como es Andalucía. Descanse en paz".

El funeral por Fernández Vara será este lunes en Olivenza, su ciudad natal

La misa funeral por el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara se celebrara este lunes, 6 de octubre, en la iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza (Badajoz), su municipio natal. Fernández Vara, que fue secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años y presidente de la Junta a lo largo de tres mandatos, ha fallecido este domingo a los 66 años.

Fuentes eclesiásticas y del PSOE han confirmado que el oficio religioso tendrá lugar a las 11:00 horas en el citado templo, ubicado en el casco histórico del municipio pacense. El funeral será presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, quien estará acompañado por los obispos de Plasencia y Coria-Cáceres, Ernesto Jesús Brotons y Jesús Pulido, respectivamente.