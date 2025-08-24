El PP califica la quita de deuda de "amnistía fiscal" y de "chantaje del separatismo"

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha calificado este domingo de "amnistía fiscal contable" y un "chantaje del separatismo" la quita de la deuda de las autonomías con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que aprobará el Gobierno en septiembre.

En declaraciones a la prensa en Granollers (Barcelona) con motivo de la Festa Major de Blancs i Blaus, Montserrat se ha referido al anuncio de esta quita, pactada entre el PSOE y ERC como parte de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La dirigente popular ha descartado el apoyo de su partido a la condonación. "Lo que tenemos que hacer es defender la igualdad de los catalanes y de los españoles, que nos tienen asfixiados a impuestos. Ahora pretenden que esta quita de dinero la paguemos los catalanes de nuestro bolsillo. Claro que necesitamos financiación autonómica para todas las autonomías, pero se tiene que hacer con un diálogo consultivo y sincero", ha indicado.

Montserrat ha seguido con sus críticas a Sánchez e Illa acusándoles de querer hacer pagar a los catalanes y al resto de los españoles "el dinero que ha utilizado el separatismo catalán para dividir a la sociedad" y ha asegurado que lo que el PP defiende es financiación para todas las comunidades.

Para ello, ha dicho, es necesario un diálogo constructivo y sincero y, también, que los gobiernos no "asfixien" a impuestos a los ciudadanos, sino bajar los impuestos, porque donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los españoles, ha añadido.