El PP cita a Chivite en la comisión del caso Koldo del Senado por las mordidas en la concesión de obras

El PP llama a la presidenta de Navarra, María Chivite, a la comisión del caso Koldo en el Congreso.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que su formación hará uso de la mayoría que tiene en la Cámara Alta para citar próximamente a la presidenta de Navarra, María Chivite, en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo y a otros miembros de la "trama navarra".

Así lo ha confirmado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha calificado a Chivite como "alumna aventajada del sanchismo", acusándola de "levantar una trama de concesiones de obra pública a cambio de mordidas que pudieron acabar incluso en el bolsillo de dirigentes del PSOE".

La presidenta socialista de Navarra había sido incluida en el listado de comparecientes de la comisión de investigación después del último informe de la Guardia Civil que señalaba al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, pero no se había fijado la fecha concreta para su comparecencia.

Ahora, los populares pretenden reactivar la "trama navarra" de este caso Koldo y llamarán próximamente a María Chivite a esta comisión de investigación después de que en julio hayan comparecido el consejero Óscar Chivite y el empresario Antxón Alonso, administrador único de la empresa Servinabar.

Más comparecientes

Además, García ha recordado que el próximo lunes 8 de septiembre comparecerá la ex militante socialista Leire Díez en esta comisión de investigación y, después de ella, lo harán el ex gerente del PSOE Mariano Moreno y el ex jefe de Gabinete de Sánchez y ex presidente de Correos Juan Manuel Serrano.

En cuanto a la "trama navarra", el PP también ha citado para el 23 de septiembre al ex consejero navarro Bernardo Ciriza alegando que "tiene todas las claves" sobre la adjudicación de los túneles de Belate: "Bajo su responsabilidad se adjudicaron contratos millonarios en infraestructuras que hoy están bajo investigación".

El miércoles 24 de septiembre será el turno del ex director de Acciones Fernando Merino, al que acusan de ser el "triple nexo" entre la trama navarra, el caso de "mordidas" en Fomento, Adif y la Dirección General de Carreteras y la "ramificación" en Andalucía.

Citarán a Sánchez "cuando toque"

Al ser preguntada sobre si citarán al presidente del Gobierno en este curso político, Alicia García ha garantizado que Sánchez acudirá a esta investigación parlamentaria "cuando toque", ya que augura que "todavía queda mucho por descubrir".

"Sánchez vendrá a la comisión de investigación a dar explicaciones a los españoles y, por supuesto, a asumir responsabilidades que ya está tardando en hacerlo", ha añadido.

Se reactiva la comisión del apagón

Del mismo modo, Alicia García ha anunciado que la comisión de investigación sobre la gestión del apagón acogerá el próximo 11 de septiembre la comparecencia de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.

"Tendrá que explicar qué falló y qué medidas han tomado para que no vuelva a ocurrir. La máxima responsable del sistema eléctrico español sabemos que se ha dedicado a culpar a otros en lugar de buscar causas o poner remedios", ha sentenciado.