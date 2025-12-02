El PP también llama a la mujer de Cerdán a la comisión del caso Koldo en el Senado

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha establecido para el 15 de diciembre la comparecencia de Francisca Muñoz, esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Así lo ha adelantado la portavoz 'popular' en el Senado en una rueda de prensa después de que el 'número dos' del PP, Miguel Tellado, anunciara este lunes desde la sede nacional del partido que la 'comisión Koldo' del Senado citaría el 17 de diciembre a Santos Cerdán.

Y es que Alicia García ha anticipado una "semana Santos Cerdán" en la comisión de investigación, que comenzará este mismo jueves con la comparecencia del que fuera su adjunto en la secretaría de Organización del PSOE, Juanfran Serrano.

"El plato fuerte llega el miércoles 17 de diciembre con Santos Cerdán. Esperamos que entienda que la lealtad a Sánchez no le salvará de la Justicia, viendo que sus compañeros de Peugeot, Ábalos y Koldo, ya están en prisión", ha proclamado Alicia García.

Sobre la comparecencia de la esposa de Santos Cerdán, Alicia García le ha instado a dar explicaciones sobre "la tarjeta corrupción premium que tenía para gastar a fondo perdido y a todo lujo y cómo operaba la empresa Servinabar".

"Ofensiva total" contra Sánchez

Con todo, Alicia García ha anticipado una "ofensiva total" del PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado: "Diciembre será el mes de la verdad en la comisión".

Además de la semana dedicada a Santos Cerdán, Alicia García ha anunciado que el PP actuará en otro "frente" para "diseccionar la anatomía del saqueo sanchista".

Por ello, ante las últimas acusaciones del exasesor ministerial Koldo García y del exministro José Luis Ábalos, el PP se centrará la próxima semana en el Senado en el caso Begoña Gómez: "Queremos llegar bien llegados hasta el fondo de esto".

De hecho, Alicia García ha dicho que el PP no descarta citar a Begoña Gómez en el Senado, aunque ha precisado que su formación esperará a escuchar los próximos comparecientes sobre este caso.

Según ha anunciado, el 10 de diciembre está citado el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio para que explique "cómo se fabrica una cátedra a medida a la carta para la mujer de un presidente".

"El 11 de diciembre comparecerá Juan Carlos Barrabés, el hombre que recibió más de 12 millones de euros en contratos públicos tras ser recomendado por la esposa del presidente. La Moncloa ha dejado de ser una residencia oficial, ha pasado a ser un centro de negocios, Moncloa sociedad anónima", ha añadido Alicia García.