El PP pide al Supremo que requiera al PSOE todos los movimientos en efectivo desde 2017.

La acusación popular del caso Koldo, cuya representación letrada ejerce el PP, ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que reclame al PSOE todos los movimientos de su caja desde 2017 así como los "perceptores" con "carácter urgente", antes de la testifical del exgerente del partido.

Fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo han explicado que el escrito pretende que el PSOE dé cuenta de la trazabilidad del dinero en efectivo que se movía en la sede de Ferraz, tras un informe de la UCO que pone el foco en "desembolsos" de 95.437 euros del ex ministro Jose Luis Ábalos, que provendrían de "ingresos no declarados" y detecta entregas en efectivo por parte del PSOE que no coinciden con la documentación que el partido remitió al juez.

En el escrito, las acusaciones reclaman "los movimientos de salidas, conceptos a que obedecen y perceptores de todo el dinero que llegó a la Caja desde el año 2017", así como lo movimientos de bancos a caja, no solo el resumen anual, sino el detalle de cada uno de las operaciones de ingresos.

Igualmente, solicita la "normativa en vigor para el reembolso de gastos desde 2017 y todas sus modificaciones posteriores, si las hubiere" así como la "política de conservación de documentación contable y financiera en vigor en el PSOE".

Y todo ello "con carácter urgente" antes del próximo día 29, cuando están citados a declarar como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y una trabajadora de la Secretaría de Organización.

El magistrado ha citado a ambos tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro y a su exasesor de los que no constaba "respaldo documental ni información alguna".

Con este escenario, la acusación popular "exige conocer, con carácter previo, determinados particulares acerca de los procedimientos de reembolso de gastos seguidos por el PSOE, en general, y respecto de Ábalos Meco y García Izaguirre, en particular, de indudable interés para las presentes actuaciones".

Porque "contar con documentación que ilustre estas cuestiones enriquecería sin duda las declaraciones" de Rodríguez y Moreno, ya que "solo de ese modo puede asegurarse el aprovechamiento pleno" de las testificales puesto que "todavía deben esclarecerse los orígenes de las fuentes de efectivo" de Ábalos y Koldo.