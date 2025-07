El PP reclama el cese del comisionado del Gobierno para la dana por acceder al funcionariado con un "título falso"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido este martes el "cese fulminante" del comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana y presidente del PSPV, José María Ángel Batalla, tras descubrirse que falsificó un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universidad de Valencia para acceder a la administración.

Muñoz se hacía así eco de la información desvelada por el diario El Mundo, durante una rueda de prensa ofrecida en el Congreso, en la que ha destacado que, además de haber cometido un delito por presentar un título falso, todas las decisiones que Ángel Batalla tomó desde sus cargos públicos podrían acabar siendo "anuladas", incluidas las que haya adoptado como comisionado del Gobierno.

Además, la dirigente popular ha denunciado que al frente de ese puesto Ángel Batalla ha estado "torpedeando" a la Generalitat valenciana, "impidiéndole acudir al FLA (Fondo Liquidez Autonómico)" y, que, aún así, las ayudas autonómicas a los afectados por la riada están llegando con más agilidad que las del Ejecutivo central.

Un fraude, como Bernabé

"Las personas de mayor relevancia que el PSOE está promocionando en Valencia son dos personas que son un fraude", ha sentenciado Muñoz, aludiendo al caso de la delegada del Gobierno en esa comunidad, Pilar Bernabé, a la que ha acusado de llevar "14 años mintiendo sobre su currículum con dos licenciaturas que no tiene" y recordando que fue ascendida a secretaria de Igualdad, "número cuatro" del partido, en el último congreso federal, cuando esa información ya era conocida.

Muñoz también se ha referido al informe que la Guardia Civil ha enviado a la jueza que investiga la gestión de la dana, en el que se detalla que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estuvo dos horas durante la tarde del 29 de octubre sin enviar mensajes al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) sobre la situación del barranco del Poyo, que fue el que se desbordó.

Preguntada si ese informe refuerza la imagen del presidente valenciano, Carlos Mazón, la portavoz ha respondido afirmativamente. "Yo entiendo que hay gente que esté muy molesta con este informe porque acredita la verdad", ha subrayado, incidiendo que los datos aportados por la Guardia Civil dan la razón a la Generalitat.

Sin datos de los caudales durante dos horas

En este contexto, ha querido recordar que el mensaje de alerta a la población enviado en la tarde-noche del 29 de octubre no se mandó por el peligro en el barranco del Poyo, "del que no se estaba informando", sino por el riesgo que, según se informó al Cecopi, corría la presa de Forata. "Si quien te tiene que pasar la información no te la manda, es muy difícil tomar decisiones", ha apostillado.

Además, ha apuntado que, aunque la CHJ sí informó por correo electrónico del estado de las lluvias -una información que está automatizada-, no dio datos sobre el de los caudales entre las 16:00 y las 19:30 horas del día de la tragedia.