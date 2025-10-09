PP y Vox aprueban la ley de concordia en Extremadura, que deroga su ley de memoria histórica

La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves la propuesta de ley de concordia extremeña que han promovido PP y Vox, y que deroga la actual ley de memoria histórica de la comunidad y toda su normativa de desarrollo. La ley ha salido adelante con los votos a favor del PP y de Vox, y en contra del PSOE y de Unidas por Extremadura.

La aprobación ha tenido lugar después del debate y votación este jueves en sesión plenaria de las 115 enmiendas parciales de los grupos parlamentarios que habían llegado 'vivas' tras su reciente debate en comisión (61 del PSOE, 48 de Unidas y 6 del PP), y todas las cuales han vuelto a ser rechazadas.

Así, la ley -que entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el DOE- busca "preservar, mantener y reforzar la concordia, la reconciliación y la convivencia de todos los extremeños sobre la base de los principios democráticos recogidos en la Constitución Española".

Al mismo tiempo, con esta norma la comunidad reconoce a "todas" las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier otra índole acaecidas en la región durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y la actualidad.

Con ello, la ley se fundamenta en los principios de "verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición"; así como en la "objetividad", el "rigor histórico" y el "criterio científico" sobre la materia.

También, se reconocen y protegen los derechos a las víctimas a las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas; y la reparación y preservación de su memoria, "evitando el enfrentamiento entre españoles".

Igualmente, con la norma se podrá autorizar a la Abogacía General de la Junta de Extremadura la iniciación de procesos o la personación en los ya existentes para el ejercicio de las correspondientes acciones procesales, frente a los órganos jurisdiccionales, por la existencia de indicios de comisión de delitos en la materia.

Por otro lado, la Junta confeccionará un censo de víctimas en la comunidad, y como complemento al mismo se elaborará un mapa de fosas georreferenciado.

Además, con la ley de concordia se crea la Comisión Técnica de la Concordia, que deberá estar constituida en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma.

También, los procedimientos iniciados y no concluidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley decaerán, a excepción de los procesos de exhumación, que continuarán rigiéndose por la normativa anterior.

El PP cree que garantiza la "dignidad"

En la sesión plenaria de este jueves, el diputado del PP Laureano León ha señalado que la ley de concordia "garantiza a todas las víctimas la dignidad, la justicia, la reparación, la recuperación de restos y en definitiva el no volver a cometer los errores del pasado".

La también diputada del PP Luisa María Durán Pagador, por su parte, en defensa de las 6 enmiendas parciales de su grupo, ha defendido que la nueva norma "reconoce a todas las víctimas, garantiza la dignidad y asegura lo verdaderamente importante, avanzar en las labores de identificación y de exhumación, con el rigor científico y el respeto humano que las familias y las víctimas se merecen".

Así, ha defendido que la ley de concordia "reconoce y dignifica a todas las víctimas y garantiza la identificación y exhumación de los restos de las víctimas desaparecidas"; y ha destacado que las enmiendas que plantea su grupo a la norma buscan "corregir" las desigualdades de género.

En este sentido, ha considerado que la citada norma "es hoy más necesaria que nunca" para atender la "demanda urgente" de las asociaciones y familiares de "poner fin al sufrimiento de familias que aún desconocen el paradero de sus seres queridos".

El PSOE pide al Gobierno central que lo lleve al TC

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado que instarán al Gobierno central a que interponga un recurso de inconstitucionalidad para que esta ley "nunca entre en vigor", y se comprometió a derogar la ley de concordia cuando vuelvan a gobernar "en 2027 o cuando la señora Guardiola convoque elecciones" porque no van a tolerar que "se entierre de nuevo a las víctimas del franquismo y que se humille a sus familiares".

Por su parte, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha defendido que la Ley de Concordia es "un acierto" para el "hermanamiento" y el "perdón", así como que "trata a todas las víctimas por igual" y "se centra en lo importante, en recuperar a las personas queridas que no están localizadas".

Así, ha incidido en que la Ley de Concordia "reconoce absolutamente a todas las víctimas, no solamente la que le conviene a la izquierda utilizar en beneficio propio". "Es una ley para todos los extremeños, no sólo para una parte", ha remarcado.

Y la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado "bastante doloroso" que PP y Vox hayan aprobado la ley justo en la semana del fallecimiento del expresidente Guillermo Fernández Vara, de quien la ley de memoria histórica es "parte de su legado"; ha criticado que la nueva norma el PP "demuestra que el Franquismo sigue impregnado en su organización"; y ha augurado que el Tribunal Constitucional "va a tumbar" esta "infame" ley.