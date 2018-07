El ex 'president' regresará a Bélgica la próxima semana

El independentismo abrazó la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, especialmente el propio ex president de la Generalitat Carles Puigdemont, que la consideró "la demostración de la debilidad inmensa de la causa judicial". Puigdemont conoció la noticia cuando conversaba por videoconferencia con los diputados de JxCat reunidos en una sala del Parlament, quienes recibieron con sonoros aplausos la noticia.

Su abogado en Bélgica, Paul Bekaert confirmó que el ex jefe del Ejecutivo catalán regresará a la capital belga "la próxima semana". "Acabo de hablar con él por teléfono y me ha dicho que estará de vuelta en Bruselas, en Waterloo, la próxima semana", explicó el letrado, que no especificó una fecha concreta. Bekaert destacó la "victoria" de su estrategia jurídica después de que tanto Bélgica como Alemania hayan rechazado ejecutar la euroorden por delito de rebelión.

El letrado rechazó que vayan a emprender nuevas acciones jurídicas dado que tanto Puigdemont como los cuatro ex consejeros huidos son "libres" fuera de España, al retirarse las euroórdenes contra ellos por el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, afirmó que la retirada de euroórdenes contra los soberanistas que huyeron de España es una "nueva victoria" que prueba que la justicia en Europa no acepta "trampas ni menús a la carta" y urgió a la excarcelación de los independentistas presos.

El regreso de Carles Puigdemont a la residencia que alquiló en Waterloo reabre los escenarios que planificaron JxCat y ERC para "internacionalizar" la causa independentista, entre ellos la puesta en marcha de un Consejo de la República liderado por el ex president de la Generalitat.