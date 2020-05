Los presidentes regionales siguen con el pulso a Sánchez para avanzar en el desconfinamiento

El Gobierno de Pedro Sánchez dice encomendarse a los "criterios técnicos" para determinar qué territorios pueden avanzar en la desescalada, que hoy llegará a la fase 1 en media España. La otra mitad se siente en muchos (casi todos ) casos agraviada y así se lo han hecho saber este domingo los presidentes autonómicos al jefe del Ejecutivo, a la sazón mando único al frente de la lucha contra el coronavirus, que entra en la novena semana de un confinamiento que para muchos es tan insoportable como injusto.

Incluso para los propios correligionarios de Sánchez. Así, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig (PSPV-PSOE), le ha advertido de que "lealtad no es sumisión".

La Comunidad Valenciana había reclamado pasar este lunes en su totalidad a la fase 1, pero el Gobierno central sólo ha dado luz verde a 11 de sus 24 zonas sanitarias. Según Puig, Madrid "ha cambiado las reglas del juego a mitad de partido", según Puig, que ha exigido a Sánchez -en una comparecencias tras la novena cumbre telemática de presidentes regionales- que se "estudie de nuevo" el plan (232 páginas) que le presentó su Gobierno para que toda la Comunidad Valenciana pasara a la fase 1.

Franjas horarias "absurdas"

Otro de los barones socialistas que se mostró crítico con el plan de desescalada ha sido el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien ha abogado por eliminar las franjas horarias por edades durante la fase 1 para evitar las concentraciones de personas que salen a pasear y hacer ejercicio a la misma hora. A su juicio, es "absurdo" que se mantengan las franjas horarias mientras va a haber "libertad de movimientos" dentro de la misma provincia para ir a tomar un café o salir a comprar a un pequeño comercio.

También intramuros socialistas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trasladado a Sánchez su discrepancia ante el hecho de que en la fase 1 no se puedan realizar actividades cinegéticas y pesca deportiva. "Son actividades deportivas como cualquier otra, no tendrían que tener un tratamiento diferenciado como actividades que se pueden hacer al aire libre. Es difícil explicar en territorios como el nuestro que la gente pueda salir en el medio natural pero no a disfrutar de caza y pesca".

Y si alguien tiene una espina clavada es la Comunidad de Madrid, varada pese a su petición de pasar a la fase 1 este lunes. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP), le ha enfatizado que aglutina al 60% de las grandes empresas del país y es "el motor económico para que todas las demás sigan funcionado".

Ayuso ha exigido convocar ya la conferencia de Política Fiscal y Financiera para saber cómo marcha el fondo no reembolsable de 16.000 millones prometido la pasada semana por el Gobierno.

La presidenta regional madrileña también ha reprochado a Sánchez el tuit publicado el viernes por el PSOE en que el que se tachaba de "ineficaz e irresponsable" su gestión de la crisis sanitaria. Un ataque del que el presidente del Gobierno dijo el sábado en rueda de prensa no saber nada.

Desde Galicia, el jefe de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también ha incidido, en paralelo a García-Page, en la necesidad de que se permitan la pesca y la caza, y pidió mayor unidad entre autonomías y mando único.

Montero rechaza los agravios

Después de las quejas expresadas, sobre todo, por los presidentes de la Comunidad Valenciana y Madrid (las de Andalucía también se han dejado oír con Juanma Moreno, sobre todo a cuenta de los lunares de Granada y Málaga en la desescalada), la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido no trasladar lo que llama "falsos agravios".

"Lo que se ha expresado en la reunión por todos los dirigentes políticos es máxima cautela, lealtad y no trasladar falsos agravios o especulaciones que no tienen ningún tipo de fundamento en esta pandemia", ha indicado Montero durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la citada ciber reunión.

Montero ha insistido además en que el estado de alarma será necesario mientras deban mantenerse las restricciones a la movilidad y ha negado que existan razones políticas en sus prórrogas.

Son razones "técnicas y sanitarias" y también jurídicas, porque, además de ser "plenamente constitucional", es el instrumento "más garantista" para restringir derechos fundamentales, ha incidido Montero.

La oposición no lo tiene tan claro. El PP acusa a Sánchez de querer "seguir con poderes excepcionales" y subraya que hay hasta seis leyes en vigor que permiten mantener el mando único y limitar la movilidad. Moncloa replica que el estado de alarma exige que se pronuncie el Parlamento, algo que no ocurriría si se recurriera a esas otras leyes.

También ha puesto pie contra pared sobre la dilatación del estado de alarma, en vigor desde el 14 de marzo, el PNV. Su portavoz,, Andoni Ortuzar, cree que "genera tensión" y ha pedido este domingo al Gobierno que "no se ponga cabezota" con prorrogarlo de nuevo.

Y eso que el Gobierno ha hecho una nueva concesión al PNV: los vascos sí podrán desplazarse entre sus tres provincias en la fase 1, no como el resto de españoles.