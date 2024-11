El PSOE pedirá la factura de la "presunta comida" de Mazón

El portavoz del PSPV-PSOE en Las Cortes valencianas, José Muñoz, ha anunciado que su partido reclamará tener acceso a la factura de la "presunta comida" del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado 29 de octubre, día en el que se desató la DANA que ha arrasado varios municipios de la provincia de Valencia, ya que ha asegurado que hay "cinco versiones distintas" para explicar "por qué no estaba" Mazón esa tarde en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

"Primero nos dijeron que era porque estaba trabajando en los presupuestos con su entorno más cercano. Luego nos dijeron que era un almuerzo privado. Luego nos dijeron que era un almuerzo de trabajo. La cuarta versión fue que era un picoteo cerca del Palau. Y la quinta ya era una comida larga, una comida larga, de cinco horas, con una periodista para darle la dirección de la televisión pública valenciana para controlarla. No sabemos si hay una sexta versión, pero los antecedentes nos preocupan".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Les Corts, en alusión a la comida que Mazón compartió ese día con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de À Punt, una propuesta que ella rechazó, según informaron días después desde Presidencia de la Generalitat.

Muñoz ha remarcado que "el problema no es tanto dónde comía o con quién comía Mazón", sino que "no estaba donde debía estar". "No falló el estado autonómico, no falló el Gobierno de España: falló el 'president' de la Generalitat. Y es el responsable en primera persona", ha reiterado, y ha exigido que "la verdad aflore" por "higiene democrática".

Puente pone en duda la versión de Mazón

En esta línea, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto en duda este lunes la versión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre su comida durante el día de la DANA, y ha criticado la "estrategia" del Partido Popular de "desviar la atención" con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Preguntado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, sobre si duda que Mazón estuviera en una comida el día de la DANA, ha criticado que, "sin entrar en el papel que ha jugado cada uno", no se sabe dónde estuvo durante cuatro horas la persona que tenía "el máximo nivel de responsabilidad de la crisis" y que, aunque "se sabe su versión, otra cosa es que nos la creamos o no".

"Cuando tú das cuatro explicaciones distintas sobre una misma cosa, estás generando el derecho de quienes te escuchan a no creerte. ¿Cuál de las cuatro es cierta? Yo he escuchado, incluso, que esa comida tuvo lugar con el presidente de la patronal", ha esgrimido, para después cuestionar qué nivel de confianza tiene Mazón con esa persona para someterla a "semejante circunstancia" de tener que desmentir o confirmar algo que no ha hecho.

Ante la comparecencia que dará el próximo 20 de noviembre en el Congreso la ministra Ribera, en quien el PP ha puesto en el centro por su gestión de la catástrofe, Puente ha asegurado que se trata de "una operación muy clara" para tratar de "justificar" algunas cosas que "se comentan por sí solas", sobre lo que sucedió el pasado 29 de octubre, antes de que comenzaran las inundaciones.

En este sentido, ha afirmado que "había información de sobra para haber sido infinitamente más prudente" y ha asegurado que hay quien lo fue, reivindicado el papel de Ribera y criticando que el PP "traslade la responsabilidad a quienes proporcionaron toda la información necesaria".

Asimismo, ha explicado que en una tragedia de este tipo hay dos partes, una primera dirigida a la prevención donde las vidas "estaban en juego", y una segunda orientada a la reacción y a los trabajos de limpieza, búsqueda de desaparecidos y reconstrucción.

El PP: "Lo importante es la reconstrucción no la factura de la comida"

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Nieves Martínez ha asegurado que, para los populares, "lo importante" en este momento son las labores de reconstrucción tras la DANA y no la factura de la comida del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del pasado 29 de octubre, a la que el PSPV pedirá tener acceso. "Eso es lo que realmente nos importa al Partido Popular. Si hay una factura más o menos, me parece una pequeñez. Que la soliciten donde la tengan que solicitar", ha manifestado a preguntas de los periodistas en Les Corts tras la petición anunciada por el PSPV y antes de que Compromís haya puesto sus diputados a disposición para presentar una moción de censura a Mazón.