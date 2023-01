Elecciones municipales y autonómicas en mayo, y generales en fecha sin determinar, en principio antes de que finalice noviembre si se mantiene lo que indica la ley. El año 2023 va a ser un año electoral y, si se confirman los sondeos, podría ser un año de cambio.

Cambio en el Gobierno y por tanto cambio también en la sociedad. En el PP, Feijóo -si efectivamente se convierte en el próximo inquilino de la Moncloa- ha anunciado la derogación de algunas de las leyes más polémicas del PSOE-Podemos y sus socios externos, así como promover nuevas iniciativas, sobre todo en economía y educación.

Las elecciones del 28 de mayo, es criterio unánime, definirán el resultado de las generales. Tanto que en Moncloa, en el entorno de Pedro Sánchez, no se descarta la posibilidad de que el presidente decida convocarlas en la misma fecha y disuelva las Cortes en abril. De momento, esa posibilidad sólo ha sido tanteada, pero si el presidente decide acortar la legislatura significaría que hace suyos los pronósticos negativos de algunos barones socialistas, asume que el rechazo hacia su persona es muy superior al que le dice su amigo Tezanos y que sólo podría salvar las siglas de su partido, y su continuidad como presidente, si las generales quedan arropadas por las municipales y autonómicas con candidatos que cuentan con la aceptación de los habituales del socialismo que, a pesar de su ideología, no se sienten identificados con Sánchez y sus polémicas iniciativas.

El presidente no sólo depende del resultado que alcance su candidatura sino del resultado de los partidos a su izquierda. Necesita que el conglomerado de Podemos, más los independentistas catalanes, más Bildu, más el PNV, consigan los 176 escaños que le permitirían superar la investidura. Y ahí encuentra un serio problema.

Podemos vive una crisis existencial, más que política. Sufrió el desgarro de Errejón con su Más País. Por otro lado, Yolanda Díaz no ha decidido todavía si será candidata de su plataforma Suma o llega a un acuerdo con la dirección de Podemos, que, con tantos desplantes a Montero y Belarra, no está por la labor de convertirla en su candidata, o prefiere algún acuerdo Sánchez. 2023 va a ser el año de la verdad para Yolanda Díaz, el miembro de gobierno más valorado, lo que demuestra que gran parte de los ciudadanos se encandilan con una política que sabe vender sus logros aunque no sean suyos y que ha comprendido también que una buena imagen suaviza defectos como el radicalismo, la inconsistencia o una trayectoria plagada de traiciones a sus compañeros.

Pere Aragonès ha anunciado que este año se celebrará un referendum de autodeterminación en Cataluña, algo que niega Sánchez. Veremos. Otra incógnita es qué ocurrirá con la aplicación de la desaparición del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación y si la consecuencia será tan beneficiosa para los delincuentes como está siendo la del solo sí es sí para los condenados por violación o por abusos a menores. Esas leyes, pendientes de su confirmación definitiva en el Congreso, son las que tendrán consecuencias decisivas en las elecciones de 2023. Como la composición del Tribunal Constitución y la elección de su nuevo presidente -Conde-Pumpido podría no presentar su candidatura si prosigue el envenenamiento del clima entre los magistrados- o la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada por el PP porque pretende que se asuma su propuesta de despolitización, cambiando la fórmula de elección de los vocales, y bloqueada también por el Gobierno, que se niega a acordar que se aborde una nueva fórmula tras la renovación

El pp de feijóo

2022 cambió la vida de Alberto Núñez Feijóo, dejó la Xunta para asumir la presidencia del PP nacional. Su aspiración es que 2023 le vuelva a cambiar la vida y se convierta en presidente del Gobierno. De cara a este nuevo año todas sus iniciativas están diseñadas para hacer más potente su candidatura, con incidencia en las propuestas económicas. Ha añadido al equipo de Juan Bravo a personas de trayectoria conocida en ese terreno y va a completar el programa anunciado con nuevas propuestas que incluyen otra reforma de la reforma laboral, nuevas políticas fiscales, financiación autonómica y un nuevo diseño de pensiones, así como medidas en educación.

De la misma forma que Sánchez mira permanentemente hacia los partidos situados a su izquierda, Feijóo mira hacia su derecha para analizar qué pasa en Vox, que ha sufrido la pérdida importante de Macarena Olona, que debe decidir en cuestión de semanas si se presenta a las elecciones con partido propio. Feijóo procura no hablar de Vox, ni siquiera cuando le preguntan. No se engaña, sabe que el partido de Abascal se mantiene aunque hay momentos en los que presenta síntomas de declive, y va a volcarse en defender que es el único candidato con posibilidades de vencer a Sánchez. Insistirá en el voto útil. No desprecia a Vox, no puede hacerlo, pero insistirá en que la única posibilidad de cumplir el programa que propone será no estar supeditado a Vox.

Los españoles han iniciado el año con preocupaciones que van más allá de los problemas de partidos. La prioridad de los ciudadanos es la crisis económica y sus consecuencias en las familias, desbordadas por el alza de los precios. El Gobierno ha anunciado medidas paliativas aunque aún no se han apreciado sus consecuencias y el miedo es que no sean suficientes. A ello se une la guerra en Ucrania, que afecta no solo a los dos países implicados sino a todo el mundo, incluidos China y EEUU. Y a la Unión Europea y por tanto a España. Nos afecta en lo económico pero también en lo afectivo. Ucrania es un país cercano. La esperanza es que en este año que comienza ponga fin a una guerra de consecuencias imprevisibles.

la corona

En la Zarzuela son conscientes de que hay miembros y socios del Gobierno que abogan abiertamente por la abolición de la Monarquía. Jamás pronuncian en la Zarzuela una palabra crítica hacia Sánchez pero es evidente que el presidente no hace ningún gesto para expresar su apoyo a la Corona y transmitir así a sus socios su desacuerdo con la falta de apoyo a la Constitución y la falta de apoyo al Jefe del Estado.

Se advierte además en el presidente un interés en expresar que es quien manda y no ha escatimado escenas de falta de respeto al Rey. En octubre la princesa de Asturias cumple la mayoría de edad y, a partir de ese momento, tendrá que jurar la Constitución. No tiene por qué ser el mismo día del cumpleaños, que además en esta ocasión coincidiría con la campaña electoral, lo que sin duda podría incidir en el desarrollo de esa campaña.

Ese juramento tiene una consecuencia que no escapa a nadie: no se comprendería que no acudiera el rey Juan Carlos, que sigue en Abu Dabi y con restricciones muy rigurosas para residir unos días en España. No es un problema menor y en la Zarzuela no han tomado ninguna decisión a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Es un asunto de Estado. Y, como todos los asuntos de Estado, deben ser atendidos con la máxima prudencia y tratando de esquivar las derivadas peligrosas. Tarea delicada cuando esas derivadas proceden en algunos casos del interior del Gobierno.