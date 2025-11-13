Puigdemont, sobre el informe de la amnistía: "La última palabra la tienen unos jueces que buscan salvar la patria"

El ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha avisado este jueves de que la última palabra sobre la aplicación de la amnistía la tienen "unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria".

"La opción del abogado general es muy explícita y muy bien fundamentada, pero no olvidemos que la última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria", ha destacado. Y añade que para estos jueces, "el encargo que les hizo alguien que debería haber sido juzgado como criminal de guerra es más vinculante que lo que pueda decir el Congreso y la UE".

Tras advertir de que deben tratar con la Justicia española, Puigdemont considera que el abogado general de la UE ha evidenciado "la indecente estrategia de dilación y manipulación con la intención de bloquear la aplicación de la ley de amnistía en su totalidad, y a todo el mundo: desde los acusados falsamente de terroristas a los acusados -y en algunos casos condenados- por una malversación inexistente".

Por ello, explica que tuvieron que plantarse ante el primer redactado de la norma porque, a su juicio, excluía a personas y porque sospechaban que dejaba "demasiados agujeros para que un día la UE la revirtiera".

Pese a recordar que les criticaron por aquella decisión, ha asegurado que la tomaron con la mirada puesta en el TJUE, aunque ha constatado que la Ley de Amnistía no se aplica "en su totalidad ni a todo el mundo".

"Y no porque no sea democrática, constitucional y en base al derecho europeo. No se aplica porque hay una instrucción a la que obedecen ciegamente algunos tribunales, empezando por el Supremo, algunas entidades tan oscuras y opacas como Societat Civil Catalana -por cierto, aliada del PSC en todas las batallas, y Vox, que actúa de acusación popular", ha zanjado.

Los CDR celebran el "bofetón" a la Justicia española

Los Comités de Defensa de la República (CDR) han celebrado que el abogado general de la Unión Europea considere que la directiva europea de lucha contra el terrorismo no se opone a la ley de amnistía, lo que creen que supone un "bofetón monumental" que destapa la "perversión" de la justicia española.

En varios mensajes en su cuenta de X, los CDR apuntan que el abogado general de la UE ha dado un "bofetón monumental a España", ha "dejado en evidencia" a la judicatura española y ha "destapado la perversión del sistema judicial español".

"El abogado general del TJUE destroza el relato español y avala la aplicación de la ley de amnistía para las compañeras CDR. Enhorabuena!", agrega el mensaje.

Junqueras espera que allane su aplicación

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado este jueves el aval del abogado general de la Unión Europea a la ley de amnistía y ha confiado en que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) adopte la misma posición y se "allane el camino" para que el Tribunal Constitucional aplique la ley.

"Celebramos que el abogado general de la UE avale con su posicionamiento las mismas tesis que nosotros hemos defendido siempre y esperamos que así lo confirme también el Tribunal de Justicia de la UE cuando acabe adoptando una posición definitiva sobre la materia", ha indicado Junqueras, que sigue a la espera de la aplicación de la amnistía para dejar de estar inhabilitado.

Junqueras ha remarcado que si el TJUE adopta la misma postura, "seguro que se allana el camino" para que el Constitucional resuelva a su favor los recursos de amparo que han presentado "ante la actitud manifiesta del Tribunal Supremo de intentar impedir por todos los medios que se aplique la ley".

Al respecto, ha remarcado que "hay una parte de la cúpula judicial que hace muchos años que decidió convertirse en una tercera cámara legislativa que se dedica a modificar, a impedir, a vetar, las decisiones que toman el poder legislativo y el ejecutivo", en alusión al Supremo.

"Todo lo que contribuya a restaurar la justicia que ha sido dañada es una buena noticia. Lo celebramos y expresamos nuestra alegría y satisfacción por ver cómo nuestras tesis son avaladas también por el abogado general de la UE", ha remarcado.

Junqueras ha subrayado que "nunca hubo malversación, nunca hubo rebelión y nunca hubo ninguna de las acusaciones que han justificado esta persecución judicial, penal, que ha llevado a mucha de nuestra gente al exilio o a la prisión".