Puigdemont reunirá el lunes a la permanente de Junts tras negar a Zapatero el apoyo a los Presupuestos

El ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reunirá el lunes a la permanente de Junts en Bruselas tras la reunión que mantuvo con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en pleno debate sobre los próximos presupuestos estatales, para abordar las relaciones entre ambos Junts y el PSOE y las carpetas abiertas como el traspaso de las competencias en inmigración, entre otras.

Puigdemont trasladó al PSOE que no piensa apoyar el proyecto presupuestario que presente el Gobierno si antes Sánchez no cumple los compromisos que ha ido adquiriendo en esta legislatura con la formación independentista.

Así lo han explicado fuentes de la formación, con lo que el encuentro servirá para que Puigdemont exponga el estado de la situación tras la advertencia de los de Junts de que "pasarán cosas" si los socialistas no alinean discursos y estrategias en Cataluña, Madrid y Suiza.

De hecho, esta misma semana avisaron de que ello se empezará a ver en el Debate de Política General del Parlament previsto para el 7, 8 y 9 de octubre.

La reunión entre Junts y el PSOE tuvo lugar pocas semanas después del encuentro de Puigdemont con el presidente catalán, Salvador Illa, en la delegación del Govern en la UE, la primera que mantenían desde que el dirigente socialista está al frente de la Generalitat.

Además de la negociación de los PGE, sobre la mesa hay el debate en el Congreso sobre el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, que se celebrará el martes que viene, y la cuestión de la oficialidad del catalán en Europa.