PP, Cs y Vox elogian el discurso del Rey y los independentistas cargan contra él

Representantes de PP, Cs y VOX han elogiado el discurso del Rey Felipe VI porque ha apelado a confiar en España y a no caer en la autocrítica destructiva.

Así, el líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado a través de Twitter que, en su discurso, el Rey "ha vuelto a defender la vigencia de la Constitución y la unidad de España". "Confiemos en España y mantengámonos unidos en los valores que compartimos, sin divisiones ni enfrentamientos que erosionan la convivencia y empobrecen nuestro futuro", ha aseverado.

La vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, ha elogiado también en Twitter que el discurso del Rey Felipe VI que ha instado a "no caer en los extremos, ni en una autocomplacencia" que silencie las carencias o errores, ni en una "autocrítica destructiva que niegue el gran patrimonio cívico, social y político acumulado".

En un segundo tuit, Pastor ha parafraseado al Rey, que ha dicho: "Unidos en torno a los valores constitucionales. La democracia y la libertad como seña de identidad de España. Confianza en el futuro de España y en la capacidad de superación que siempre han tenido los españoles".

#DiscursoDelRey 🇪🇸 Unidos en torno a los valores constitucionales. La democracia y la libertad como seña de identidad de España. Confianza en el futuro de España y en la capacidad de superación que siempre han tenido los españoles. https://t.co/d8s6g5jdNu — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) 24 de diciembre de 2019

Por su parte, también desde Twitter, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha aplaudido "la sensatez y templanza" del discurso del Rey, del que ha destacado la frase: "Confiemos en España y mantengámonos unidos". "Lo haremos, porque España es mucho más fuerte y grande que los que ahora ya estarán criticando al Rey y tratando de dividirnos", ha añadido.

Aplaudimos la sensatez y templanza del discurso de Su Majestad Felipe VI en estos momentos de incertidumbre: "Confiemos en España y mantengámonos unidos”Lo haremos, porque España es mucho más fuerte y grande que los que ahora ya estarán criticando al Rey y tratando de dividirnos pic.twitter.com/vSeIiX070s — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 24 de diciembre de 2019

El partido de Abascal ha subrayado la misma parte de la alocución de Felipe VI: "Confiemos en nosotros mismos, confiemos en España y mantengámonos unidos". El mensaje de la red social termina con las siglas V.E.R.D.E, cuyo significado es "Viva El Rey de España".

Precisamente, también la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha destacado del discurso del Rey, la misma frase de Vox: "Confiemos en nosotros mismos, confiemos en España". Arrimadas ha calificado al discurso de Felipe VI de "atinado y pertinente", tras coincidir con Su Majestad en que los españoles tienen "grandes retos por delante, y la mejor forma de encararlos es uniéndose en torno a los valores constitucionales. "Lo hicimos en el pasado y podemos volver a hacerlo", ha señalado.

Atinado y pertinente #DiscursoDelRey. Los españoles tenemos grandes retos por delante, y la mejor forma de encararlos es uniéndonos en torno a los valores constitucionales. Lo hicimos en el pasado y podemos volver a hacerlo.“Confiemos en nosotros mismos, confiemos en España” 🇪🇸 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 24 de diciembre de 2019

También al eurodiputado Luis Garicano, de Ciudadanos, le ha gustado "mucho" el discurso real y así lo ha trasladado en la red social Twitter. "Hemos logrado mucho y todo lo logrado es muy frágil. No seamos idiotas y lo tiremos todo por la borda", señala Garicano que concluye deseando una Feliz Navidad a todos.

Rufián equipara el discurso del Rey a un "mitin de Vox"

No ha gustado tanto el discurso del Rey al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que lo ha comparado con un "mitin de Vox" y ha ironizado sobre las palabras de Felipe VI al afirmar: "Si no te gusta el discurso del Rey pues no le votes más". Mientras sigue la negociación entre PSOE y ERC para la investidura, el Rey apeló, ante la "seria" preocupación por Cataluña, a la voluntad de entendimiento y de integrar diferencias dentro del respeto a la Constitución.

Unas palabras sobre las que ironizó Rufián con varios mensajes en Twitter. "Felipe hablando de derechos y libertades y tú con miedo a tuitear", señalaba el diputado de ERC, y añadía: "A ver si la Junta Electoral Central compensa este mitin de Vox".

A ver si la Junta Electoral Central compensa este mitin de VOX.#DiscursoDelRey — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 24 de diciembre de 2019

Torra replica al Rey que hoy España es una "seria preocupación" para Europa

Mientras, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha replicado al Rey que España hoy representa una "seria preocupación" para Europa, porque "vulnera los derechos humanos" e "incumple" sentencias europeas, y ha apostado por "seguir avanzando para culminar el proceso de independencia".

En la tradicional ofrenda floral al ex presidente catalán Francesc Macía, Torra ha dicho que "tenemos un mandato que cumplir, que es el mandato de seguir avanzando para culminar el proceso de independencia, tal y como Macià nos enseñó, con su dignidad". "La libertad es dignidad, y hemos de seguir avanzando por este camino hasta conseguir la plena soberanía de nuestro país", ha añadido el presidente de la Generalitat, que ha concluido su discurso con un "viva la república catalana".

ERC critica la "pomposidad vacía" del discurso del Rey, que ve "irrelevante"

El presidente del grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha dicho que el mensaje de Navidad del Rey "bordea la irrelevancia", pues a su juicio representó "una mezcla de buenas palabras y pomposidad vacía, sin ningún contenido real".

Maragall ha afirmado que "las reflexiones" de Felipe VI "no respetan a Cataluña", que para él representa "solo una preocupación", ni tampoco "añaden ninguna vía de compromiso con una solución de diálogo y respeto institucional". Y ha afirmado que ERC tiene "confianza" en la "ciudadanía" catalana y, en consecuencia, con "su derecho a decidir". A juicio de Maragall, Felipe VI no representa hoy en día más que la "degradación" del pacto constitucional de 1978.