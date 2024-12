Un repaso a 2024 en España: de la A a la Z

La dana, el caso Koldo, la segunda huida de Carles Puigdemont o la despedida de Rafa Nadal son algunas de las noticias de España en este 2024 que acaba y que se resume de la A a la Z:

A de AMNISTÍA

La ley de amnistía, la polémica norma a la que se comprometió Pedro Sánchez con el independentismo para que permitiera su investidura, se aprobó en primavera y entró en vigor el 10 de junio. Pero su andadura no ha sido la que muchos esperaban porque la aplicación de la ley está en manos de los jueces. Así, el Tribunal Supremo no ha permitido amnistiar el delito de malversación de los dirigentes independentistas, mientras que el Constitucional tiene en su haber los recursos de doce gobiernos autonómicos del PP, uno del PSOE y tres de parlamentos autonómicos de mayoría popular.

B de BEGOÑA GÓMEZ

Begoña Gómez, en una comparecencia reciente. / Efe

La investigación a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tras las denuncias de Hazte Oír y el autodenominado sindicato Manos Limpias, que le atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ocupó buena parte de los titulares del año. El juez Juan Carlos Peinado abrió en abril esta investigación que continúa. El caso ha trastocado a Sánchez y ha condicionado el debate político.

C de CONSTITUCIÓN

Han tenido que pasar 46 años para que el término “disminuido” saliera de la Constitución. El impulso de la ciudadanía, especialmente de personas con discapacidad que iniciaron la campaña, despertó a la clase política, que hizo los deberes y aprobó por un amplio consenso -salvo Vox- este cambio en la carta magna. Es solamente, por cierto, la tercera reforma constitucional desde 1978.

D de DANA

Así han quedado las calles de Valencia: desolación, barro y coches amontonados / EFE/EP

La mayor desgracia en 2024 tuvo lugar el 29 de octubre. Una gota fría, la más agresiva en décadas, arrasó e inundó numerosos municipios del este peninsular, la mayoría en Valencia, dejando tras de sí destrucción y muerte: 231 fallecidos, 223 de ellos en territorio valenciano. Los daños personales son irreparables, los económicos incontables. Y aún queda por saber si habrá consecuencias políticas y judiciales. Las alertas no llegaron a tiempo y la gestión de la catástrofe ha sido muy cuestionada. El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha sido el más señalado por estar ausente en las primeras horas de la crisis y hubo manifestaciones multitudinarias en Valencia para pedir su dimisión. Lo que también ha dejado esta dana es otra imagen para la historia. La de los Reyes de España, con la cara manchada del barro lanzado a las autoridades en su visita a Paiporta, quedándose para seguir hablando con los damnificados.

E de ENAMORADO

Profundamente enamorado dijo estar Pedro Sánchez cuando en abril anunció por sorpresa que se tomaba cinco días para reflexionar y decidir si continuaba al frente del Gobierno. La razón, la denuncia de Manos Limpias contra su esposa, un “ataque sin precedentes” del “fango” de la derecha que le hacía pensar si “merecía la pena” seguir. Fueron cinco días de especulaciones, críticas de sus adversarios y ruegos de continuidad de su equipo y sus seguidores -con concentraciones en Ferraz incluidas-. Al final, Sánchez dijo que se quedaba para luchar contra los “bulos y la desinformación”.

F de FEIJÓO

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención este miércoles en el Congreso. / Mariscal / Efe

2024 ha sido un año de luces y sombras para el líder del PP. Las victorias electorales en Galicia y en el Parlamento Europeo y la mejora de los resultados en País Vasco y Cataluña afianzaron su liderazgo en la primera mitad del año. Y los casos judiciales que rodean al PSOE le han servido para endurecer su oposición a Sánchez. Pero el PP también ha sufrido golpes, como la salida de Vox de los gobiernos autonómicos o las críticas al presidente valenciano, Carlos Mazón, por la gestión de la dana, sin olvidar las críticas por su acercamiento a Junts, incomprensible para muchos, empezando por Isabel Díaz Ayuso, que le roba protagonismo a Feijóo más de lo que cualquier líder quisiera.

G de GOBERNABILIDAD

Los partidos que hicieron posible la investidura de Sánchez no se lo han puesto fácil en 2024. Aunque el Gobierno ha sacado más de una veintena de proyectos legislativos, la falta de apoyos le ha hecho retirar la ley del suelo o no presentar los Presupuestos. Las exigencias de sus socios parlamentarios han aumentado y han hecho más complicada la gobernabilidad, aunque Sánchez no se achanta y recalca que seguirá “sudando la camiseta” para sacar adelante sus políticas.

H de HUIDA

Carles Puigdemont, en el acto del jueves de Barcelona / EFE

Llegó, habló… y antes de que lo detuvieran, se marchó. Carles Puigdemont protagonizó uno de los momentos políticos más sonados cuando acaparó la atención el día de la investidura de Salvador Illa con un fugaz discurso y una huida orquestada, en la que burló a todos, incluidos los Mossos.

I de ILLA

El socialista Salvador Illa se convirtió en 2024 en el primer presidente de la Generalitat no independentista en 14 años. Un nuevo periodo muy distinto a los anteriores, en el que la normalidad impera en las relaciones institucionales entre la Generalitat y el Gobierno o la Monarquía. La imagen de Illa en el Congreso en el aniversario de la Constitución lo dice todo.

J de JUECES

2024 ha sido determinante para el Poder Judicial. Por fin, tras cinco años de bloqueo, PSOE y PP llegaron a un consenso para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y, además, una mujer, Isabel Perelló, se convirtió en la primera presidenta del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces. Pero además, España ha vivido un auténtico terremoto judicial que ha condicionado el debate político, que comenzó ya con la ley de amnistía y ha continuado con investigaciones como la del fiscal general del Estado por la filtración de los datos fiscales de la pareja de Isabel Díez Ayuso y la de Begoña Gómez, sin olvidar el caso Koldo.

K de KOLDO

El ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García. / Efe

La corrupción saltó a la portadas en febrero cuando estalló el caso Koldo, quien fue la mano derecha del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, de quien el Supremo aprecia indicios de delito por su papel en una supuesta trama de corrupción y comisiones por adjudicaciones, que ha escalado hasta comprometer a La Moncloa. Detrás de ello está Víctor de Aldama, un empresario y presunto comisionista quien, tras un pacto con la Fiscalía para salir de prisión, ha denunciado presuntas irregularidades y delitos vinculados con el rescate a Air Europa, el viaje de Delcy Rodríguez, la mediación con Juan Guaidó así como el pago de supuestas comisiones millonarias a Ábalos, Koldo y el PSOE.

L de LINCE

En junio, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza sacaba al lince ibérico de la lista roja de especies en peligro de extinción tras pasar en dos décadas de 62 ejemplares adultos de esta especie en 2001 a 648 en 2022. Se estima que su población es de 2.000 y, aunque sigue siendo considerada “vulnerable”, su salida del peligro de extinción es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede conservar el planeta.

M de MARISA PAREDES

Marisa Paredes en una foto captada hace un mes durante una entrevista en Granada / EFE

El año acaba con la reciente pérdida de una de las actrices más queridas del cine español, Marisa Paredes. Carismática, apasionada, comprometida, defensora de los derechos de los profesionales del cine, de la salud pública o de la paz, feminista y reivindicadora de la memoria democrática. Presidenta de la Academia de Cine entre 2000 y 2003, trabajó con muchos de los grandes directores del país.

N de NARCOLANCHA

La noche del 9 de febrero una narcolancha embistió a una patrullera de la Guardia Civil y mató a dos agentes, David Pérez y Miguel Ángel González. El suceso pudo ser visto por todo el país por las grabaciones colgadas por testigos en redes sociales. Seis personas fueron detenidas y encarceladas solo unas horas después, aunque las investigaciones desvelaron más tarde que había sido otra narcolancha la que atacó a la patrullera. Meses después, en septiembre, fue detenido el piloto de la embarcación autora del ataque.

Ñ en ÍÑIGO ERREJÓN

El ex diputado de Sumar Iñigo Errejón. / Efe

La mayor sorpresa política del año la dio Íñigo Errejón cuando anunció su salida de la política tras acusaciones de violencia sexual. El 24 de octubre, el hasta entonces portavoz de Sumar en el Congreso dejaba su cargo y su acta de diputado tras conocerse denuncias anónimas que lo señalaban. En un comunicado justificaba su marcha tras años de “desgaste” y por haber llegado “al límite de la contradicción entre el personaje y la persona”.

O de ÓSCAR PUENTE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no deja a nadie indiferente, pero este año ha sorprendido con una faceta más amable y centrada en contar las acciones de su departamento, incluidos los trabajos de recuperación de las infraestructuras dañadas por la dana.

P de PEDRO ALMODÓVAR

Pedro Almodóvar gana el León de Oro en Venecia con 'La habitación de al lado'. / Ettore Ferrari / Efe

En 2024, Pedro Almodóvar ha cumplido 75 años, los ha celebrado por todo lo alto y ha logrado el primer León de Oro de Venecia para una película española por La habitación de al lado, su primera cinta en inglés con Tilda Swinton y Julianne Moore.

Q de QUEER

La decisión del PSOE de apoyar en su Congreso Federal la supresión de la Q+ (movimiento Queer y otras identidades) de las siglas LGTBI ha provocado una fuerte polémica. Muy criticada también ha sido la posición de los socialistas a favor de excluir a las mujeres trans de las competiciones deportivas femeninas. Sus socios de coalición, Sumar, y Podemos, lo consideran un error y un retroceso.

R de RAFA

Rafa Nadal se retira del tenis profesional tras la derrota en la Copa Davis / EUROPA Press

Rafa Nadal ha dicho adiós al tenis profesional. Noventa y dos títulos de ATP, 22 torneos de Grand Slam -14 de ellos en Roland Garros- y muchas otras cifras que no se explican sin esa fortaleza física, y mental, que le han convertido en uno de los mejores deportistas del mundo de todos los tiempos.

S de SALARIO

El Gobierno lleva desde 2018 subiendo el salario mínimo y volvió a hacerlo en febrero, situándolo en 1.134 euros. En materia laboral, el año acaba con el acuerdo del Ejecutivo y los sindicatos para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Se ha descolgado la patronal CEOE, que cree que tendrá un impacto negativo en el empleo.

T de TELEVISIÓN

David Broncano, Ondas por 'La revuelta', en el photocall ante el Teatro del Liceu este jueves / EFE

La llegada de La Revuelta de David Broncano a La 1 en TVE ha cambiado los usos y costumbres de los telespectadores en España. Hasta ese momento, Pablo Motos con El Hormiguero en Antena 3 era dueño y señor de la franja más deseada. Ahora, ambos se disputan cada noche el liderazgo.

U de URNAS

Cuatro procesos electorales ha vivido España en 2024. En febrero, el PP revalidó la mayoría absoluta en Galicia; en abril, el PNV logró conservar el Gobierno vasco e Illa fue investido presidente en Cataluña (con el apoyo de ERC y Comuns). Sin olvidar las elecciones europeas de junio en las que el PP ganó al PSOE con cuatro puntos -y dos escaños- de ventaja.

V de VIVIENDA

Es la principal preocupación de los españoles, por delante incluso del desempleo, según el CIS. Y con razón, porque los precios del alquiler o la compra no dejan de subir y la oferta es limitada. Pese a la magnitud del problema, Gobierno y autonomías siguen sin ponerse de acuerdo. Las autonomías, por ejemplo, se resisten a controlar el precio del alquiler en zonas tensionadas como propone el Ejecutivo -sólo Cataluña lo ha hecho- y tienen sus reservas sobre el registro electrónico del alquiler vacacional. El Gobierno ha creado una empresa pública de vivienda para que mejore la oferta.

W de WHATSAPP

El ex secretario general del PSOE-M Juan Lobato, a su llegada al Supremo este viernes para declarar como testigo. / Eduardo Parra / EP

Dos días antes de declarar en el Supremo, y también dos días antes de comenzar el Congreso Federal del PSOE, Juan Lobato dimitió como líder de los socialistas madrileños por la pérdida de confianza de Ferraz tras saberse que registró ante notario una conversación por Whatsapp con una asesora de Moncloa sobre la filtración de la información fiscal del novio de Ayuso. Su lugar lo ocupa el ministro Óscar López, la nueva apuesta de Pedro Sánchez para intentar una misión aparentemente imposible a la vista de las urnas y las encuestas: arrebatarle a Ayuso la Comunidad de Madrid.

X en EXTRANJERÍA

El año acaba sin que el Gobierno haya conseguido el consenso suficiente para reformar la ley de extranjería y establecer un mecanismo de derivación de los menores migrantes no acompañados debido, sobre todo, a la falta de sintonía con el PP. Mientras, miles de menores siguen sin ser reubicados de forma ordenada en España. Sí se aprobó un nuevo reglamento de la ley vigente que reduce plazos y simplifica requisitos para regularizar a migrantes que viven en España sin papeles, y que beneficiará a 300.000 personas cada año en los próximos tres.

Y en CAYUCO

Salvamento Marítimo auxilia un cayuco en aguas de las Islas Canarias. / Gelmert Finol / Efe

Y mientras la política no logra acuerdos, miles de migrantes han seguido viajando a España en cayucos para buscar una vida mejor. Muchos de ellos por la ruta canaria, la más letal de todas. Este año se han batido todos los récords: el Ministerio del Interior cifra en 58.000 migrantes los llegados en patera a España, la gran mayoría (43.737) a Canarias. Pero muchos no lo lograron. Según Caminando Fronteras, 10.457 personas murieron en su intento de alcanzar las costas españolas, el 58 % más que en 2023, casi 30 al día.

Z de ZURDO

“A votar con la zurda” llamaba el PSOE en la campaña de las europeas, dándole la vuelta a las palabras del polémico presidente argentino, Javier Milei, cuyo acto en Madrid provocó un choque diplomático que llevó a la retirada de la embajadora española en Buenos Aires. Un capítulo más de la batalla contra la “ultraderecha” de Sánchez que termina el año renovado en el liderazgo del PSOE.