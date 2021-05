¿Cuánto va a cobrar Pablo Iglesias tras su dimisión de la política?

Este martes, 5 de mayo de 2021, el líder del partido político Podemos, Pablo Iglesias, anunciaba su dimisión de todos sus cargos así como la retirada de la vida política. Esta decisión se produce tras las elecciones de la comunidad madrileña, donde la formación morada se quedó muy lejos de la victoria comandada por el Partido Popular, a manos de Isabel Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Terminó siendo la quinta fuerza política tras el citado PP, Más Madrid, PSOE y VOX. Podemos tan solo logró conseguir un 7,2 % de los votos, lo que se traduce en 10 escaños totales.

Tras el fracaso electoral, Pablo Iglesias comparecía ante los medios para explicar las decisiones que le han obligado a esta dimisión: "Me he convertido en el chivo expiatorio que moviliza los efectos más contrarios a la democracia". Decisión motivada también "por un incremento de la agresividad sin precedentes, tanto del PP como de la ultraderecha y una normalización sin precedentes de los discursos fascistas en los medios".

Indemnización acorde al tiempo en el cargo

Tras su dimisión, el dirigente tendrá derecho a una indemnización de 5.316 euros al mes. Según recoge la normativa, esta indemnización podrá recibirse el mismo tiempo que se ha ocupado el cargo; es decir, 15 meses.

La polémica, lanzada por el periódico Ok Diario, se encuentra en contradicción con el Código Ético de la formación morada, donde se expresa claramente que los cargos "no podrán percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo".

Asimismo, el citado código aclara que "quienes con anterioridad al cargo fueran titulares de un empleo público retomarán con carácter definitivo el último puesto del que fueran titulares definitivos u otro puesto equivalente en términos de salario, dedicación, área de actividad y localidad, debiendo incorporarse a él en los plazos previstos para la toma de posesión en los procesos de provisión de puestos de trabajo (...) y quienes no fueran titulares de un empleo público cobrarán la prestación por desempleo que les corresponda".

Al renunciar a su acta en la Asamblea de Madrid, Pablo Iglesias se encuentra en la tesitura de poder cobrar la indemnización; al ser incompatible inicialmente esta con otro sueldo ya fuera público o privado. De igual manera, la retribución será incompatible con otras retribuciones procedentes de la actividad privada.

Pablo Iglesias ya se refirió en su momento a estas acusaciones en una entrevista en TVE, dado que tras haber sido miembro del Gobierno es una retribución que le corresponde de pleno derecho: "Es un derecho que me corresponde y durante el tiempo que no sea diputado, pues como han hecho otros muchos ex ministros y ex vicepresidentes, son los ingresos que voy a tener".

El ahora ex-líder de la formación política aclaró de donde venían las acusaciones: "cuando hay ministros de Podemos, esos ministros van en los mismos coches que los ministros del PP o del PSOE, tienen el mismo tipo de protección y cobran los mismos salarios, aunque nosotros donemos una parte del salario que no hacen los demás (...) Hay algunos que piensan que nosotros no tendríamos derecho a lo mismo que el resto que ha estado antes en posiciones de gobierno. Y hay que entender que eso no puede ser".