Los Reyes, recibidos entre aplausos y vivas en su visita a Zamora

Don Felipe y doña Letizia saludan a los vecinos durante su visita al Parque natural Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto.

Los Reyes de España han sido recibido entre aplausos y vivas por los vecinos de Zamora, una las zonas más afectadas por los incendios forestales. Don felipe y doña Letizia han iniciado así su recorrido por algunos de los lugares más afectados por el incendio forestal que ha arrasado la comarca zamorana de Sanabria y su Parque Natural, donde esperan conocer de primera mano la situación de los ciudadanos que han tenido que ser desalojados por la cercanía de las llamas.

Han aterrizado en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, en el municipio de Galende, donde han sido recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el alcalde de esta población zamorana, Miguel Ángel Martos.

Aunque la intención inicial era comenzar esta visita en el mirador del cañón de Forcadura, finalmente no ha sido posible por el cambio de aire y la poca visibilidad que permite el humo de los incendios que se reavivaron esta semana.

Desde el punto de inicio de la visita se han dirigido al Puesto de Mando Avanzado, donde se han interesado por la evolución del incendio, mientras que luego tienen previsto desplazarse al Monasterio de San Martín de Castañeda, donde se reunirán con vecinos que fueron desalojados y también con hosteleros y comerciantes de la zona.

Después de su recorrido por estas zonas de la provincia de Zamora los reyes tienen previsto desplazarse hasta la cercana comarca de El Bierzo, donde prevén visitar algunos de los municipios afectados por los numerosos incendios que han arrasado esa zona en el último mes, incluido el espacio natural y cultural de Las Médulas, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.