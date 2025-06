Ribera afirma que sólo vio una vez a Aldama y se desmarca de la licencia de hidrocarburos

La vicepresidenta de la Comisión Europea, vicepresidenta tercera del Gobierno español y ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido en el Senado haberse visto en una ocasión con Víctor de Aldama, pero ha precisado que fue en una reunión pedida por el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, para un proyecto sobre la España rural y a la que el empresario investigado en el caso Koldo acudió como "acompañante".

Ribera ha explicado que esa fue, en julio de 2020, la "única vez" que coincidió en persona con Aldama, aparte de unos mensajes que se intercambiaron, y que la reunión tuvo lugar en pleno proceso de recuperación de la "normalidad económica" por la pandemia.

"Es en ese contexto en el que se marcan las escasas relaciones que he tenido con él, como persona del equipo de Javier Hidalgo, que fue quien solicitó reunirse conmigo", ha indicado este lunes en su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Koldo.

La ex ministra ha indicado que era un momento "particularmente dramático" para la economía española y que Hidalgo se interesó por buscar soluciones turísticas o inversiones "en un contexto en el que la recuperación del turismo se entendía que podría tener lugar más fácilmente en pequeños entornos rurales, tal y como recomendaban distintos expertos en turismo".

Y ha puntualizado que el proyecto que le presentó Hidalgo buscaba la rehabilitación de pequeños pueblos deshabitados para hacer de ellos un destino turístico, pero que la idea no fue más allá de una "presentación de PowerPoint". "Nunca jamás se llegó a materializar nada, nunca jamás hubo un solo euro ni se presentó una convocatoria", ha añadido.

Así las cosas, Ribera ha negado que mantuviera varias reuniones con Aldama y que en una de ellas participara Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, como declaró en sede judicial el empresario.

Villafuel cumplía los requisitos

Sobre la licencia concedida a la empresa de hidrocarburos Villafuel, implicada en un presunto fraude millonario por el que también se investiga a Aldama, la exministra ha asegurado que su papel en esa concesión fue "igual a cero": "Yo de este tema no hablé con nadie, con respecto a esta ni con respecto a ninguna otra".

"Yo me entero de la existencia de esa licencia cuando se hace público el fraude de hidrocarburos, de esa compañía a la que parece ser que el señor Víctor de Aldama está involucrado con un fraude fiscal de 182 millones de euros, y evidentemente pido información al Ministerio", ha expresado.

Tras rechazar que hubiera trato de favor en esa licencia, Ribera ha indicado que si se concedió fue porque la empresa cumplía los requisitos y que se le retiró cuando se descubrió el presunto fraude.

Ribera se ha desmarcado igualmente de que Aldama la acuse de haber sido invitada a una cena con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en su viaje a España a principios de 2020, pese a tener prohibido pisar suelo europeo.

"Yo nunca fui invitada a ninguna cena. En este caso no es que no me hayan invitado, es que no tenía ni idea. Es decir, yo de la visita de la señora Delcy Rodríguez me enteré probablemente, como usted, al día siguiente por el periódico", ha zanjado.