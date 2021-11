Rifirrafe en la Asamblea de Madrid al pedir Podemos la palabra tras llamar Ayuso "fracasada" a una diputada

El Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves ha comenzado con un nuevo rifirrafe entre la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, y la presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, por solicitar el uso de la palabra cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado "fracasada abogada" a una de las diputadas de las filas de la formación 'morada'.

"No he intervenido en mi vida en un solo contrato. No tengo ninguna relación con mi familia. La Fiscalía del Tribunal Supremo lo ha dicho muy claro en la última intentona que ha tenido su compañera, la fracasada abogada que tiene a su lado. Le han dicho una y otra vez que no tengo relación laboral con mi familia", ha trasladado Ayuso, durante la pregunta de Alonso sobre los contratos de emergencia.

En este punto, la portavoz de Unidas Podemos ha pedido a la presidenta de la Asamblea la palabra "por haberse faltado gravemente" a esta parlamentaria, a lo que Carballedo le ha pedido que "no se atropellara" y que con serenidad le dijera el artículo por el que le pedía la palabra.

"Me ha atropellado usted a mí", ha lanzado Alonso, para a continuación la presidenta de la Asamblea denegarle la palabra y pedirle que se sentara. Pese a ello, Alonso ha seguido intentando hablar con el micro cerrado e insistiendo en que le diera la palabra.

Por último, la presidenta del Parlamento autonómico le ha explicado que le ha pedido que le dijera el artículo mediante el que quería hablar. "No me lo dice; dejen de entorpecer la buena marcha del debate. Tienen obligaciones, en el caso de usted el artículo 135.3. Siéntese y deje de entorpecer la buena marcha y deje de interrumpir el debate", ha zanjado.

La pregunta de la portavoz de Unidas Podemos recordaba el rifirrafe que aconteció el pasado jueves en el Pleno después de que Carballedo expulsara del Pleno a la diputada del PSOE Carmen López por verter acusaciones contra el hermano de Ayuso.

A esto, la presidenta de la Cámara le ha advertido: "mal empezamos". Alonso ha proseguido diciendo que "la empresa del hermano de Ayuso" se ha llevado 10 contratos y la oposición "cero explicaciones".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, Alonso ha lamentado que Carballedo le haya interrumpido y haya intentado "coartar" su libertad de expresión, pero le ha avisado que no lo conseguirá porque seguirá preguntando por los contratos.

Por su parte, la diputada aludida, la portavoz adjunta de este grupo, Alejandra Jacinto, ha indicado que si Ayuso entiende como fracaso que hayan "tumbado la venta de vivienda pública en la Comunidad", seguirá siendo "una fracasada".