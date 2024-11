Robles asegura que el vídeo de Paiporta "está sesgado y manipulado"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado que haya "abroncado" a los vecinos de Paiporta y ha asegurado que el vídeo que recoge su cruce de palabras con los ciudadanos de esa localidad valenciana afectada por la dana, durante una visita el pasado viernes, está "sesgado" y "manipulado".

Robles respondía así en sesión de control al Gobierno, en el Pleno del Congreso, al diputado del grupo popular Miguel Tellado, quien le ha afeado que fuese a Valencia "a gritarles a personas que lo habían perdido todo, a desentenderse de su responsabilidad como ministra y a echarle la culpa a los alcaldes".

"¿De verdad era necesario ese bochorno? Usted ha superado incluso al que dijo aquello de si quieren ayuda, que la pidan. Usted llegó más lejos que la ministra de Igualdad cuando dijo 'este es nuestro momento'", le ha reprochado Tellado a Robles, a quien ha emplazado a abandonar su soberbia y pedir disculpas.

"Que ustedes digan que yo abronco a los vecinos, no solo no he abroncado a nadie y ellos, incluso los que han hecho el vídeo lo saben, y saben que van a tener siempre a las Fuerzas Armadas a su lado con ellos el tiempo que haga falta", le ha respondido la ministra.

Robles ha explicado que ha ido cuatro veces a Valencia "sin cámaras detrás" y ha "echado muchas horas" con los militares, con los alcaldes y con los vecinos. "He entrado en casas, he llorado con gente, me ha besado gente", le ha dicho la ministra al diputado del PP.

Y ha precisado que se trata de un "vídeo que está sesgado, que está manipulado, del que yo no he querido decir nada -ha subrayado-", si bien ha explicado que sabe quién lo hizo y que es parte de "una conversación muy larga" que se había iniciado anteriormente y en la que, una vez dentro del garaje, les estaba dando explicaciones a los vecinos.

"Siento el dolor que siente la gente, por eso hablo con ellos, por eso voy a Valencia, por eso doy la cara y por eso me tengo que callar", ha indicado la ministra, que ha vuelto a ofrecer a la Generalitatvalenciana y a los alcaldes "el trabajar conjuntamente" y "arrimar el hombro".

El diputado del PP ha lamentado que Robles, a la que ha tildado de prepotente, soberbia y falta de humanidad, haya perdido la oportunidad de pedir disculpas y ha considerado que no está a la altura "de los servidores públicos que conforman las Fuerzas Armadas".

Además, el diputado ha acusado a Robles de ser "una sanchista de primera generación" y de estar en el Gobierno desde el principio "supongo, que viendo pasar las comisiones por delante de sus narices".

"Imagino que para una juez debió de ser muy duro formar parte de un Gobierno tan corrupto e imagino también que usted no pretenderá volver a la judicatura tras su paso por este Gobierno", le ha dicho Tellado.