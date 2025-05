Rufián se juega una comida a que Yolanda Díaz no saca la reducción de jornada

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha jugado "una comida" y "un café" a que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no conseguirá sacar adelante la reducción de la jornada laboral, pues sostiene que a Junts no le interesa y que el PSOE "arrastra los pies".

En concreto, Rufián ha comentado que la patronal catalana, a la que considera "la voz" de Junts, está diciendo "absolutas barbaridades" para justificar su rechazo a la reducción de jornada. "Junts no es un partido, es un movimiento que no tiene convicciones ni tiene principios, sino que tiene intereses; uno de esos intereses es que esto no se apruebe", ha dicho en declaraciones a 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press.

Además, el diputado ha señalado que para Junts "no va a tener ningún tipo de desgaste" en su electorado votar en contra. En este sentido, Rufián ha apuntado que, si Yolanda Díaz dice que esta reforma se va a aprobar, "miente" porque sabe "perfectamente" que esto "no se va aprobar". Ha señalado que un síntoma de esto es que su perfil está siendo "bastante menor" a cuando lideró la reforma laboral. "Por algo será", ha apostillado.

Tampoco ve implicado al PSOE, que comparte Gobierno de coalición con Sumar, ya que cree que "arrastra los pies" porque asegura que "tampoco le va mal que esto no salga".

Ve posible seguir sin Presupuestos

Al portavoz también le han preguntado sobre si cree que el Gobierno puede seguir sin tener unos Presupuestos aprobados en tiempo y forma, a lo que Rufián ha respondido: "Yo creo que sí, ha pasado antes, ha pasado en un montón de sitios, no solamente en España".

Ahora bien, ha admitido que no presentar el proyecto de cuentas públicas y seguir prorrogando las de 2023 "quizá" no sea bueno porque es la principal ley de un Gobierno. "Yo creo que sí que puede seguir, pero tampoco es positivo, también refleja el hecho de que hay una mayoría de derechas en este hemiciclo y que hay un PSOE que no cumple", ha reflexionado.

Rufián ha aclarado que ahora mismo no está hablando sobre Presupuestos con el Ejecutivo porque todavía quedan "incumplimientos anteriores" a este proyecto. Sobre lo que dice la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que sí o sí va a presentar los Presupuestos en el Congreso, el portavoz de ERC se ha mostrado irónico: "Pues nada, le encanta palmar votaciones a la ministra de Hacienda.

Financiación singular, un asunto muy complicado

A Rufián le han preguntado por las negociaciones para una financiación singular para Cataluña, algo que el PSOE pactó con ERC con la idea de que esté perfilada antes de que termine junio. Ha indicado que se trata de un tema "terriblemente complicado", de manera similar a lo que sucede con los Rodalíes (Cercanías de Barcelona), pero ha subrayado que ese cupo especial "hay que hacerlo". De este modo, Rufián ha subrayado que ERC intentará cumplir con los tiempos comprometidos y seguirá negociando y hablando para que este acuerdo vea la luz.

Por último, a Rufián le han preguntado si Junts está echando una mano en lo que se refiere a la financiación singular y el portavoz ha dicho que esa mano va "al cuello habitualmente", algo de lo que en Esquerra están "acostumbrados".