Sánchez acusa al PP de apelar a la violencia por llamar a "cavar la fosa" del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este sábado al secretario general del PP, Miguel Tellado, de apelar a la violencia y cuestionar la democracia por haber llamado a "cavar la fosa donde reposarán los restos" del Ejecutivo.

Así ha reaccionado, en la red social X, al discurso realizado esta mañana por Tellado en un acto del PP navarro, en Pamplona, donde ha dicho: "Este puede ser el último curso político de este Gobierno (...) aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

A juicio de Sánchez, estas palabras representan "un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa", además de "una apelación encubierta a la violencia" y "un cuestionamiento de la democracia".

Y suponen asimismo "una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país".