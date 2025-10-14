Sánchez admite que recibió pagos en efectivo "en alguna ocasión" del PSOE pero defiende que es legal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que pudo recibir "en alguna ocasión" pagos en efectivo para liquidar gastos adelantados como secretario general del PSOE, pero insiste en que es una práctica legal que hacen instituciones y empresas.

"No era algo habitual pero seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto", ha indicado este martes en una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, al ser interrogado directamente sobre si recibió dinero en metálico del PSOE.

Sánchez ha hecho estas declaraciones después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del ex ministro y ex secretario de Organización José Luis Ábalos, que desveló esta modalidad de reembolso de gastos.

No obstante, para el jefe del Ejecutivo este informe demuestra que no existió financiación irregular en el PSOE y subraya que los 95.000 euros de fondos de procedencia desconocida son de las cuentas de Ábalos, no del partido socialista.