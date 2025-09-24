Sánchez afirma que se presentará a la reelección en 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en una intervención en la Universidad de Columbia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles que ya ha hablado con su familia y con el PSOE para volver a ser el candidato socialista a la jefatura del Ejecutivo, y ha afirmado que tiene confianza de que puede conseguir la reelección.

Sánchez se ha referido a su futuro político en una entrevista en Bloomberg en Nueva York con motivo de su presencia en la semana de alto nivel de la ONU.

Al plantearle si se presentará a la reelección en las elecciones generales de 2027, que es cuando se agota la legislatura, el presidente del Gobierno ha sido tajante: "sí, sí, seguro que lo haré". "Esto es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido", ha asegurado Sánchez.

A renglón seguido ha explicado que, si se lo permiten, tiene la confianza de que el PSOE podrá conseguir la mayoría suficiente y seguir adelante con el trabajo que está realizando.