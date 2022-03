Sánchez dice haber conseguido en Bruselas una "excepción ibérica" para bajar los precios de la energía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que los líderes europeos han acordado una "excepción ibérica" que permitirá a España y Portugal adoptar medidas para rebajar los precios de la energía.

Sánchez ha comparecido junto al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, tras más de nueve horas y media de debate para anunciar lo que ha calificado de "gran logro" para ambos países, que llevan meses trabajando en este sentido.

"A partir de hoy podremos poner en marcha medias excepcionales y limitadas en el tiempo para reducir los precios" de la energía, ha señalado Sánchez, precisando que ambos gobiernos tendrán que presentar sus propuestas a la Comisión Europea para que dé su aval, para lo cual se tendrá en cuenta "las condiciones especiales de la Península" como isla energética.

La planteada por ambos, y que ha sido aceptada pese a las reticencias iniciales de socios como Alemania y Holanda, aspiraba a que los dos países de la Península Ibérica puedan adoptar medidas específicas debido a su condición de "isla energética" con el convencimiento de que no perjudican al resto de estados miembros.

El presidente del Gobierno ha recalcado que es "una medida excepcional, temporal, que no supone subvencionar al gas, que no distorsiona los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países" y que, en definitiva, "no distorsiona el mercado de la electricidad" europeo. "Nos va a permitir a ambos gobiernos rebajar los precios de la energía", ha remarcado.

La UE acepta un "trato especial" a España para rebajar el precio de la luz

Los líderes de la Unión Europea reconocieron en la cumbre que España y Portugal necesitan un "trato especial" para gestionar los elevados precios de la electricidad por su bajo nivel de interconexión eléctrica con el resto del bloque.

"Hemos acordado un trato especial para la Península Ibérica de forma que puedan gestionar esta situación tan específica en la que se encuentran y manejar los precios energéticos", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras una reunión que se prolongó durante casi diez horas.

La política alemana dijo que España y Portugal se encuentran en una situación "muy especial" porque su mix energético tiene una alta proporción de renovables, pero "muy pocas interconexiones" con el resto de países de la Unión.

Los Veintisiete accedieron de esta forma a una de las principales demandas con las que Pedro Sánchez llegó a la cita, en la que se encontró con la oposición de países como Alemania, Países Bajos o los nórdicos.

No a la limitación de los precios del gas

Sin embargo, España no consiguió que el texto acordado por los Veintisiete autorizase de manera inmediata la introducción de límites en el precio del gas dentro del mercado mayorista, una opción que sigue sobre la mesa pero se valorará más adelante.

En concreto, los líderes de la UE encargan a la Comisión Europea la tarea de investigar si esta medida y otras como facilitar ayudas de estado o la reducción de impuestos contribuirán a "reducir el precio del gas y atajar su efecto contagio, eso sí, "teniendo en cuenta las circunstancias nacionales".

"La Comisión está preparada para evaluar con urgencia la compatibilidad (con las normas europeas) de las medidas de emergencia temporales en el mercado eléctrico notificadas por los Estados miembros", añade a continuación el texto de conclusiones de la cumbre.

Bruselas garantiza, además, que estudiará "con un procedimiento de urgencia" que las medidas reducen los precios en el mercado de la electricidad al contado tanto para empresas como para hogares y que "no afectan a las condiciones comerciales de una forma que sea contraria al interés común".

"Haciendo este análisis, serán tenidas en cuenta la naturaleza temporal de las medidas y el nivel de interconexión con el mercado único de la electricidad", remarca el documento, reforzando de manera velada la necesidad de tener en cuenta la singularidad energética de la Península Ibérica.