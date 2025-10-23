Sánchez confirma que España comprará armas a Estados Unidos para Ucrania y responde a Trump: "Sabe que cumplimos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la reunión de líderes de la UE en Bruselas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó este jueves que España se sumará al programa de la OTAN por el que se comprará armamento de Estados Unidos para Ucrania. Además, Sánchez ha respondido a las quejas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre el gasto en defensa, asegurando que "sabe" que España está "cumpliendo" con sus obligaciones y sus capacidades. "Somos un país fiable, cumplimos nuestros compromisos", ha insistido.

Sánchez confirmó la decisión de unirse al programa europeo de compra de armas a Estados Unidos para Ucrania en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas y que tiene en su agenda un análisis de la situación en Ucrania.

El jefe del Ejecutivo informó de que en su conversación telefónica del pasado martes con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ya le comentó la decisión de España de sumarse a ese programa de la Alianza.

Se trata de la denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en ingles), ante la que la ministra de Defensa española, Margarita Robles, ya había abierto días atrás la posibilidad de que se sumara España.

La confirmación llegó por parte de Sánchez, quien explicó que después de que la OTAN lanzara hace semanas esta propuesta, el Gobierno la ha estado estudiando y ha estado analizando las compras conjuntas que podrían hacerse.

Subrayó que esa decisión se adopta porque España es un país comprometido con la Alianza Atlántica y también con la defensa de Ucrania.

El presidente del Gobierno destacó también el apoyo que España está prestando y va a seguir dando a Ucrania en la faceta humanitaria así como en otras ayudas, entre ellas el envío de generadores para hacer frente, en pleno invierno, a los cortes de luz en muchas ciudades debido a los ataques de Rusia.

De todo ello habló Sánchez con Zelenski el martes en esa conversación telefónica tras la que garantizó que España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz justa y duradera.

"Continuaremos entregando ayuda coordinados con Ucrania para asegurar qué es lo que necesita en cada momento", afirmó el presidente del Gobierno.

Antes de esta conversación, Sánchez había firmado junto a Zelenski y otros líderes europeos una declaración para apoyar la posición de Estados Unidos en favor de un alto el fuego inmediato en Ucrania y de entablar negociaciones con la línea de contacto como punto de partida y la inviolabilidad de las fronteras internacionales.

"Somos un país confiable, cumplimos nuestros compromisos"

Además, Sánchez ha respondido a las quejas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre el gasto en defensa, asegurando que "sabe" que España está "cumpliendo" con sus obligaciones y sus capacidades.

"Somos un país fiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos", ha trasladado Sánchez a su llegada a la cumbre de líderes europeos que comienza este jueves en la capital comunitaria. De este modo, ha replicado directamente a las palabras de Trump en la víspera, acusando a España de no ser "un jugador de equipo" por no comprometerse a invertir el 5% el PIB en inversión militar como el resto de Aliados.

"El presidente Trump sabe que, desde que yo soy presidente del Gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones", en referencia a los compromisos adquiridos por su antecesor en La Moncloa, Mariano Rajoy.

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo ha añadido que llegó a un acuerdo con la OTAN "en materia de capacidades" que a su juicio es lo "realmente importante". "Esa es nuestra filosofía, creo que también es la filosofía de la Alianza Atlántica y es en esos parámetros hemos llegado al acuerdo en la última cumbre de la OTAN en La Haya", ha rematado.