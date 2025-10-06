Sánchez despide a Vara en su funeral: "Un progresista comprometido e íntegro"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ensalzado la figura del expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fallecido este domingo, al que ha calificado como "un progresista comprometido e íntegro" y "una buena persona" que tuvo a su comunidad como prioridad número uno.

En declaraciones a los medios antes de su funeral en Olivenza (Badajoz), Sánchez ha señalado que es "un día triste para los extremeños y para la familia progresista".

Así, Sánchez ha señalado que Vara encontró su compromiso prioritario en Extremadura, el segundo fue la democracia y a continuación el socialismo. "Tuvo una visión muy positiva y optimista del presente y el futuro de Extremadura", ha señalado sobre Vara, fallecido a los 66 años tras una larga enfermedad.

Para Sánchez, supo entender que "el fortalecimiento de los servicios de sanidad y educación así como la transformación ecológica y digital podrían convertir a Extremadura en tierra de oportunidades. A su juicio Vara "lo consiguió" y la situación actual de la comunidad es producto de su visión y aportación a la política", ha añadido.

"Con inmensa gratitud y enorme pena lo que tenemos que hacer desde el PSOE y todos aquellos que nos dedicamos a la política es recoger ese legado de Vara de mirar al futuro con optimismo y esperanza" como, afirma, hizo él con su tierra.

La vicepresidenta María Jesús Montero abraza a un familiar de Fernández Vara antes de su funeral este lunes. / Jero Morales / Efe

El jefe del Ejecutivo ha definido al expresidente de Extremadura e integrante de la Ejecutiva Federal del PSOE con Sánchez como secretario general, "como un servidor público ejemplar, un progresista comprometido e íntegro y una buena persona".

"Guillermo empezó siendo médico y luego se dedicó a la política para cuidar de todos", ha señalado Sánchez antes del inicio del funeral, al que ha acudido buena parte del Gobierno central. "Y lo hizo como hacía las cosas, con mucha voluntad de escuchar, de hablar , de acordar con gente que pensara distinto a él", lo que explica, afirma, que tras su muerte esté recibiendo muestras de reconocimiento también de fuera del partido, que reconocen su aportación al progreso de Extremadura.

Al entierro también han asistido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; de Economía, Carlos Cuerpo, de Vivienda, Isabel Rodríguez, y de Agricultura, Luis Planas, así como la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el presidente del Senado, entre otras autoridades.

El funeral cuenta también con la asistencia de las máximas autoridades regionales, como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, o el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha emitido un comunicado en el que lamenta no poder estar en el funeral por "una lesión física". "Lamento no poder estar en la despedida de un amigo", afirma Felipe González, quien explica que así es como siente la pérdida de su compañero de partido: "un amigo con el que compartí innumerables vivencias".