Sánchez negó a Cerdán en 2018 su petición de entrar en Indra para obtener más ingresos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó a Santos Cerdán en 2018 su petición de entrar en Indra para poder contar con otra fuente de ingresos para poder mantener a su familia en Madrid, según revelan los mensajes de Cerdán con Koldo García, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos.

Los mensajes figuran en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha motivado que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ofrezca al secretario de Organización del PSOE declarar voluntariamente el próximo 25 de junio.

El informe recoge años de comunicaciones de Koldo García con Santos Cerdán, incluidos los de 2018, cuando era secretario de Coordinación Territorial del PSOE y se quejaba de forma insistente de que el ministro de Transportes y secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, ignoraba sus peticiones.

Finalmente, Cerdán decidió escribir a Sánchez y advirtió a Koldo de que si él tampoco le contestaba, pensaba dejarlo: "Le he mandado un mensaje a Pedro con otra cosa, si no me hace caso, aquí se quedan y que se lo coman todo ellos", dijo en un mensaje del 2 de noviembre de 2018.

Sánchez -siempre de acuerdo con los mensajes del dirigente socialista- lo llamó para decirle que no podía estar en Indra, "que es una empresa cotizada".

"Una vez más el que más trabaja le dan por ahí", lamentó Cerdán en sus mensajes a Koldo, a quien se quejó: "Como para mantener a la familia en Madrid!!".

Koldo García, con quien había recuperado contacto tras un distanciamiento, según la UCO, le insistió en la posibilidad de encontrarle otro puesto de trabajo, pero Cerdán se quejó de que Ábalos ni siquiera le hubiera llamado.

"Pero me lo podía decir José Luis, no?", "Me ha tenido que llamar Pedro", escribe el dirigente socialista, quien añade que quien más perdía era el partido porque él iba a donar el 80% de su sueldo.