Breverías

1. Vox, el ruido y las nueces

El primer objetivo de Vox en Castilla y León no era reducir el número de abortos, básicamente porque no pueden no porque no sea un objetivo nuclear de la formación ultraderechista. Pero en este lance tampoco pretendían que el protocolo de la polémica - atención psicológica, la posibilidad de escuchar el latido del feto o una ecografía 4D del feto- fuera una alternativa “voluntaria” que hiciera recapacitar a quien ha decidido abortar. Vox lo que quería era el ruido, no las nueces. Y lo ha logrado: ha colocado al PP al límite, lo ha tensionado, ha provocado diferencias entre Feijoo y el presidente Mañueco, le ha roto el discurso y la iniciativa y ha vuelto a incendiarlo todo, como hizo, con el mismo éxito en el Congreso de los Diputados hace un mes. Es la cizaña, que crece aun como aliada ocasional de Pedro Sánchez. Así están actuando los extremistas en todo el mundo. Es la hoja de ruta de los apóstoles del trumpismo. El PP lo va a tener muy difícil si depende de Vox para obtener presidencias autonómicas y ayuntamientos. Y casi imposible para gobernar España. Estamos solo en los entremeses.

2. Bruselas como el primo de Zumosol

Una de las estrategias habituales del PP para elevar el ruido y extender las crisis nacionales cuando algo que hace el gobierno no le gusta es recurrir a Europa. Deben pensar que la UE, como si fuera el primo de Zumosol, le va a pegar un tirón de orejas a Sánchez y lo va a poner en su sitio. La Eurocámara o las instituciones europeas son obviamente un último recurso para asuntos de su incumbencia y competencia. Pero utilizarlas como última instancia de la bronca nacional tratando de acogotar al presidente del gobierno es una mala idea por el deterioro gratuito que ocasiona a la imagen de país y por su esterilidad. Lo hizo Aznar llamando “pedigüeño” a Felipe González cuando trataba de conseguir más fondos de cohesión. Casado siguió el camino y ahora Feijoo, que hace poco cargó en Bruselas contra la vicepresidenta Calviño por sus previsiones económicas y una supuesta gestión partidista de los fondos europeos o por el modelo de renovación del CGPJ. Ahora el PP ha forzado que el Parlamento europeo debata las reformas legales y lo que llaman “la protección del Estado de derecho frente a la impunidad en España” abonando la idea de crisis institucional y de país bananero donde por lo visto reina la impunidad legal e institucional. Desde luego no les falta razón en lo de la crisis institucional, que en una parte muy importante es responsabilidad de los propios populares. Y ahí seguimos, Europa como solución y como extensión de ring de la Carrera de San Jerónimo.

3. Carmena suena

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, estrena podcast: Suena Carmena y lo hace a los 78 años y tras haber superado un cáncer. En sus declaraciones presentando el audio no deja títere con cabeza. Al PP le atiza por su intento de controlar y manipular la justicia, incluyendo el episodio del requerimiento al TC para frenar un debate parlamentario. Al PSOE le recrimina la reforma de los delitos de sedición y malversación: “No puedes cambiar el Código Penal sin hacer antes una evaluación, exclusivamente por razones políticas, pero nos hemos acostumbrado a eso, a que una manera de hacer política es modificar leyes con criterios exclusivos de partido”. Y a sus ex aliados de Podemos les da fuerte y flojo por la ley del sí es sí, exculpando a los jueces de rebajar condenas: “Si hay una ley posterior que favorece al condenado hay que aplicarla. Eso es incuestionable. Si produce un efecto que no querías, se modifica. Pero aquí ha habido una actitud de soberbia infantil y no se puede tocar (..) si el objetivo de la ley era endurecer las penas tienes que rectificarlo porque te ha salido mal”. Está en forma la exjueza y exalcaldesa, a la que los ex suyos le están sacando la piel a tiras manipulando sus declaraciones al decir que Carmena está en contra de la ley, aunque lo que critica es lo mal que lo han hecho desde el Ministerio de Igualdad.