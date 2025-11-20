Santos Cerdán prepara en Milagro su defensa en el caso Koldo

El ex secretario de Organización del PSOE y ex diputado Santos Cerdán ha regresado a localidad navarra de Milagro, su pueblo de origen y donde tiene su residencia, tras salir este miércoles por la tarde de la prisión de Soto del Real en Madrid. En presencia de los medios de comunicación a las puertas de su vivienda, Cerdán ha salido conduciendo un coche del inmueble que posee en esta localidad navarra y no se ha parado ante las preguntas de los periodistas de cómo se encuentra.

Santos Cerdán salió del centro penitenciario madrileño en torno a las 19.20 horas de este miércoles tras pasar allí cuatro meses y 20 días en prisión provisional por su presunto "papel principal" en la trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones que se investiga en el caso Koldo. Acompañado de uno de sus abogados, se paró ante los medios de comunicación que esperaban su puesta en libertad y señaló que se están dando "muchas mentiras y muchas manipulaciones" en cuanto a la interpretación que se hace "de los dos informes" de la UCO sobre su persona. "Yo confío en que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia", dijo.

Además, agradeció a "toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental". Según indicó, en los "próximos días" aclarará su posición sin dar más detalles.