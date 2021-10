El silencio de Bildu impide que el Parlamento Vasco condene "sinrazón" de ETA

El Parlamento Vasco no ha podido sacar adelante una declaración institucional de condena a la "sinrazón y la injusticia que supuso la actividad terrorista de ETA" porque EH Bildu ha guardado silencio ante este texto, que sí ha sido respaldado por el resto de grupos, y por lo tanto no ha logrado la unanimidad necesaria.

El grupo parlamentario PP+Cs había presentado una propuesta de declaración institucional en la Cámara con motivo del décimo aniversario del fin de la actividad armada de ETA en la que se pedía una condena del terrorismo.

En la Junta de Portavoces de este jueves se ha tratado la cuestión y al final todos los grupos han respaldado un texto presentado por PNV y PSE sobre el que sin embargo EH Bildu no se ha pronunciado. La falta de unanimidad ha impedido que el texto sea asumido como una declaración institucional del Parlamento Vasco con motivo del décimo aniversario del fin de ETA.

Fuentes de la coalición abertzale han indicado que su grupo no se ha mostrado "ni a favor ni en contra del texto que estaba sobre la mesa"; y han opinado que el objetivo del PP no ha sido "la declaración, ni el acuerdo, ni tender puentes, sino más confrontación, más trincheras y más utilización partidista del tema".

"Seguimos sin posicionarnos sobre el texto", han remarcado las mismas fuentes, que también han recordado que con Vox no firman "nada de nada".

Polémica en el décimo aniversario del fin de ETA

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado por su parte que EH Bildu se ha vuelto a retratar en el Parlamento porque se ha negado a condenar a ETA y ha dado la espalda a las víctimas del terrorismo.

"Desmienten" con hechos las palabras del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y demuestran que sus afirmaciones en Aiete eran una "filfa" como ya advirtió el PP, ha dicho Iturgaiz, quien también ha arremetido contra el "precio político" que está "pagando" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus socios separatistas por su apoyo.

A su juicio, ha quedado demostrado que EH Bildu busca mantener a Sánchez en el poder para lograr primero el acercamiento de los presos de ETA y después que salgan a la calle, y ha subrayado que el papel del presidente del Ejecutivo "no tiene un pase democrático" porque pacta con los que no condenan el terrorismo. "Me parece muy grave que Sánchez tenga como socio preferente a Bildu", ha añadido.

Ha calificado a Otegi y a Sánchez de "mentirosos compulsivos" y ha afirmado que el PP no va a aceptar "ningún acuerdo", "ni apoyo" de EH Bildu porque no respeta la democracia, la convivencia y los derechos humanos.

La única representante de Vox en la Cámara vasca, Amaia Martínez, ha opinado que el día de hoy es "muy triste" porque EH Bildu ha vuelto a demostrar que "no son gente de paz" y ha arremetido contra la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, porque "ha concedido" a la coalición soberanista el "poder de vetar declaraciones" de esta Cámara.

En el texto que sí suscriben PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox se muestra la firme "condena de la sinrazón y la injusticia que supuso la actividad terrorista de ETA durante más de cuatro décadas" y se denuncia la "ilegitimidad de la violencia para conseguir fines políticos".

También se traslada el apoyo y acompañamiento a todas las víctimas que sufrieron "esta barbarie". "Decimos alto y claro que este dolor nunca debió suceder. ETA dejó un daño irreparable en toda la sociedad vasca", añade el texto, que también aboga por que la "memoria y el honor de las víctimas no queden relegados por una mirada al futuro que olvide el pasado".

Además se recuerda que el nuevo tiempo "exige asumir responsabilidades y reconocer el daño causado".