Las sombra de la trama Púnica planea en la investidura de Ayuso

Está aún por ver que la dilatada y atravesada investidura de un candidato a la Comunidad de Madrid se termine cerrando la próxima semana, cuando está prevista la sesión para que la candidata popular Isabel Díaz Ayuso se convierta en presidenta. La sospecha de la corrupción sobrevuela a pocos días de que se concrete el acuerdo que cerraron tras varios meses de conversaciones PP, Cs y Vox. El PSOE, Más Madrid y Podemos arremeten contra la aspirante popular por su posible vinculación con el caso Púnica.

El informático de Eico Adrián de Pedro -hermano de Alejandro, supuesto conseguidor de contratos de Púnica- señaló en una declaración judicial realizada en 2014 a Ayuso como su contacto en el PP para los trabajos de mejora reputacional de la candidata Esperanza Aguirre en la campaña electoral de 2011. Así se desprende de la declaración que De Pedro prestó el 23 de diciembre de 2014 ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Durante el interrogatorio, el empresario valenciano dice sobre Ayuso: "Esa persona que le estoy diciendo, para mí, es más que un técnico, que me hayan puesto en contacto para decir cambia esto, cambia lo otro".

PSOE y Más Madrid solicitan explicaciones antes de que sea elegida presidenta en unos días

De Pedro explicó al juez que él vino a Madrid en una ocasión a trabajar en el proyecto con el equipo técnico y que ayudaba para la creación de webs. Negó conocer quién del PP tenía que pagarle, puesto que esos asuntos los llevaba directamente su hermano, aunque se trataba de "la época de Esperanza Aguirre". "Yo sé con quién hablaba yo, Isabel Díaz Ayuso, que era la que me decía: 'Oye, me puedes ayudar en esto, me puedes ayudar en lo otro", refirió el informático al juez, quien insistió si dicho contacto estaba en Génova, sede del PP y donde también se ubica la dirección del PP de Madrid. "Esa chica es una empleada del PP de Madrid", respondió.

Los contratos de mejora reputacional de candidatos del PP en varias localidades españolas forman parte de la investigación de esta trama presuntamente corrupta. Anticorrupción solicitó recientemente la imputación en el caso de las ex presidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, con quienes trabajó Ayuso.

Desde Génova, el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, aseguró ayer que la dirección nacional de la formación no da "demasiado crédito" a las informaciones sobre presuntas irregularidades que afectan a Ayuso y defendió que ella representa "una nueva etapa" del partido. Asimismo, desvinculó a la futura presidenta madrileña de la posible imputación de sus antecesoras, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, y sostuvo que su proyecto es "nuevo" y "mira hacia delante y el futuro".

Mientras, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, advirtió ayer de que si algún miembro del futuro Gobierno de coalición, compuesto por PP y Cs, acabara siendo investigado por corrupción política, esa persona tendrá que dimitir. Con el PP "hay firmado un programa de Gobierno muy estricto" ante "posibles casos de corrupción", de manera que si "si hay algún imputado, tendrá que dejar sus cargos".

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, afirmó que si atisbaran "cualquier rasgo de corrupción" iniciarán las acciones legales que consideren oportunas. Dijo que "aún hay tiempo de evitar un Gobierno heredero de la corrupción del PP". Más Madrid solicitó una reunión de emergencia al resto de grupos de la Asamblea de Madrid ante las últimas informaciones sobre Ayuso porque despierta muchas "sospechas".