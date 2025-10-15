El submarino S-81 'Isaac Peral' afronta su primera misión en el exterior con la OTAN: así es el sumergible más avanzado de la Armada española

El submarino S-81 Isaac Peral ha zarpado para realizar su primer despliegue internacional en el mar Mediterráneo, dentro de la operación de seguridad marítima de la OTAN Sea Guardian. Durante más de un mes, el sumergible participará en labores destinadas a mejorar el conocimiento del entorno marítimo, reforzar la lucha contra el terrorismo y apoyar el desarrollo de capacidades regionales de seguridad marítima en el marco de la Alianza Atlántica, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Al mando del capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, el S-81 cuenta con una dotación de 55 militares, todos ellos entrenados específicamente para operar los complejos sistemas del submarino y cumplir sus misiones con los más altos estándares de seguridad y eficacia.

El 'Isaac Peral' fue entregado a la Armada el 30 de noviembre de 2023 / M.G.

La participación de la Armada Española en la operación Sea Guardian comenzó en 2017, un año después de su creación, como muestra del compromiso de España con la seguridad colectiva y la lucha contra el terrorismo. Desde entonces, los buques españoles han contribuido de forma continuada al control del Mediterráneo y a la cooperación con los aliados frente a amenazas comunes, con el objetivo de mantener la estabilidad internacional. Sea Guardian es una operación flexible de la OTAN que abarca una amplia gama de tareas en el Mediterráneo. Su principal objetivo es vigilar y comprender el entorno marítimo, lo que incluye el seguimiento del tráfico mercante, las rutas de comunicación marítima, las áreas de pesca y la detección de actividades ilícitas. Además, busca fortalecer las capacidades de seguridad marítima de los países ribereños de la región.

Así es el 'S-81 Isaac Peral'

El S-81 Isaac Peral es el primero de los cuatro nuevos submarinos de la clase S-80 diseñados y fabricados por Navantia y fue entregado a la Armada el 30 de noviembre de 2023. Representa un gran salto tecnológico, ya que es el primer submarino de diseño y fabricación completamente nacional, lo que marca un hito en la historia naval del país. Su desarrollo ha supuesto más de dos décadas de trabajo e innovación en ingeniería naval, con el objetivo de dotar a España de una capacidad estratégica de disuasión y defensa bajo el mar.

En cuanto a sus características técnicas, el S-81 tiene una eslora de unos 80,8 metros y un desplazamiento en inmersión de alrededor de 3.000 toneladas. Puede alcanzar velocidades de más de 19 nudos bajo el agua y operar a profundidades superiores a los 300 metros. Su dotación está compuesta por unas 32 personas, aunque también puede transportar un pequeño grupo de operaciones especiales. El submarino dispone de seis tubos lanzatorpedos capaces de disparar torpedos pesados, misiles antibuque y minas navales, lo que le permite actuar tanto en misiones de combate como de inteligencia o apoyo táctico.

Uno de los aspectos más innovadores del S-81 es su sistema de propulsión independiente del aire (AIP, por sus siglas en inglés). Este sistema, basado en una pila de combustible que genera energía a partir de hidrógeno y oxígeno, le permite permanecer sumergido durante semanas sin necesidad de salir a la superficie para recargar baterías. Gracias a ello, el submarino puede mantener su discreción y aumentar su autonomía, una ventaja clave en misiones de vigilancia o infiltración.

El Isaac Peral combina tecnología avanzada con un alto grado de automatización. Su sistema de combate integra sensores, comunicaciones y armas en una única red que facilita la toma de decisiones y reduce la carga de trabajo de la tripulación. Además, el diseño del casco y los materiales empleados buscan minimizar la firma acústica, es decir, el ruido que produce, para hacerlo más difícil de detectar por otros buques o submarinos enemigos.