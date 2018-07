El sucesor de Rajoy pondrá al frente del partido a una mujer e integrará a Santamaría

Pablo Casado tiene intención de nombrar a una mujer su número dos en el partido, para que ocupe la Secretaría General, igual que su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy, que contaba con María Dolores de Cospedal para esa función. Asimismo, Casado pretende contar con el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, con quien va a reunirse un día antes, el miércoles, para buscar un acuerdo de integración.

La que fue su rival en el proceso interno de sucesión de Mariano Rajoy no podrá en cualquier caso ser la secretaria general, ya que, como recordó el propio Casado, los estatutos obligan a que ese cargo salga de su candidatura para el comité que votó el plenario del congreso extraordinario el pasado sábado. Sí podrían ocupar tanto Sáenz de Santamaría como miembros de su equipo otros cargos "al máximo nivel", como prometió el nuevo líder, que quiere una "integración real" en su nueva dirección con representación de todas las candidaturas que concurrieron en este proceso.

Entre los nombres de mujeres que figuran en la lista que se aprobó el sábado hay dos dirigentes del entorno de María Dolores de Cospedal, quien con su apoyo inequívoco y el de todo su equipo en la segunda fase le ayudó a lograr la victoria. Son las ex ministras Isabel García Tejerina y Dolors Montserrat. El hecho de que la primera reunión del comité vaya a celebrarse en Cataluña inclina la balanza de las quinielas sobre Montserrat, que fue la portavoz de la campaña de Cospedal en la primera vuelta de las primarias de los populares. Suenan otros nombres como el de la ex alcaldesa de Fuengirola Esperanza Oña o la vicepresidenta tercera del Congreso, Rosa Romero, pero no se espera que Casado adelante ningún cargo.

Fue Javier Maroto quien en unas declaraciones en la puerta de la sede apuntó a que sería una mujer la próxima número dos del partido, lo que dan por hecho otras fuentes del entorno del nuevo líder.