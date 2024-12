El Supremo deja sin efecto la declaración voluntaria de Ábalos y rechaza posponerla.

El juez instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha suspendido la declaración voluntaria del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos que estaba señalada para el próximo jueves, tal y como había pedido éste, si bien se ha negado a posponerla.

Ábalos trasladó al Supremo su interés en comparecer voluntariamente, pero pidió aplazar la cita explicando que hasta el pasado 5 de diciembre no había tenido acceso a todo lo investigado, por lo que no le daba tiempo a estudiar la causa a fondo antes de prestar declaración.

Puente le responde en un auto que, corresponde a Ábalos la decisión de comparecer o no ante el TS, por ser aforado y no haberse cursado el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados, si bien aclara que eso no significa "que pueda hacerlo en el momento que considere más oportuno".