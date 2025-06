Susana Díaz exige a Cerdán a dar "la cara cuanto antes" y asegura que el PSOE está "desbordado tapando fugas"

El informe de la UCO con las conversaciones que implican al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública ha sacudido al PSOE, donde algunas voces de peso exigen "explicaciones inmediatas".

Así lo ha hecho la ex presidenta de Andalucía y senadora socialista, Susana Díaz, quien ha reclamado que "cuanto antes" el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, "dé la cara" y presente sus explicaciones tras las publicación del informe de la Guardia Civil.

La ex líder del PSOE en Andalucía, además, se ha referido al presunto amaño que Cerdán y el ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, habrían perpetrado de las primarias socialistas de 2014 -cuando Sánchez era el candidato de Susana Díaz-. En su opinión, ella en este asunto "es secundaria" y no se ha querido meter si pudo ocurrir también en las primarias en 2017, cuando quedó en segundo lugar tras el actual líder del PSOE.

"Lo que realmente me impacta es ver la vergüenza de mis compañeros, ver a los militantes del PSOE que están pasando vergüenza y bochorno, que quieren que cuanto antes alguien salga diciendo que esto es mentira y demostrando que es mentira", ha proseguido Díaz en Espejo Público, exigiendo que si nadie da explicaciones "porque es verdad" lo que se publica, que al menos "lo pague" quien lo ha hecho.

Ha recordado lo mal que lo deben de estar pasando militantes socialistas que están "en su ayuntamiento, en su casa del pueblo", mientras se destapa "una vergüenza" y un "bochorno", y ha mencionado a Eduardo Madina, rival en las primarias del PSOE de 2017, que cree que se tiene que "estar sintiendo mal ahora mismo".

El PSOE "se ha desbordado"

La ex presidenta andaluza ha compartido su sensación de que el PSOE "se ha desbordado" y "no dan abasto tapando fugas de agua", por lo que la organización "necesita que cuanto antes salga" Cerdán a "dar la cara" para "decir si eso que pone ahí la UCO es verdad o mentira, y si es mentira demostrarlo".

"Esto está recogido con audios, no es lo que un Policía ha investigado, no, es que hay audios. Y como hay audios de un tipo que ha grabado porque evidentemente sabía lo que estaban haciendo, ¿para qué lo grabas? ¿Para defenderte en el futuro de un golfería?", ha continuado.

Díaz ha concluido advirtiendo que sale el PSOE "inmediatamente" a "dar la cara y a tomar medidas" o "el sufrimiento que va a provocar y lo que nos puede venir al PSOE en los próximos años, es que no quiero ni imaginármelo".