Tellado tacha al PNV de "trampantojo" por su apoyo "al Gobierno más radical": "Son el sanchismo a la vasca, el poder a toda costa"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha tachado este miércoles al PNV de "trampantojo" que utiliza los votos de los ciudadanos de centroderecha vascos para convertirse en "muleta de Pedro Sánchez" y para apoyar "los gobiernos más radicales que nunca ha tenido nuestro país".

Tellado ha intervenido en un acto político en San Sebastián, en el que han participado también el presiente del PP vasco, Javier de Andrés, y la líder popular guipuzcoana, Muriel Larrea.

El dirigente del PP ha arremetido contra el PNV, formación a la que ha acusado de apoyar cada "ataque" del presidente del Gobierno, a la igualdad y al "bolsillo de los españoles" a cambio de mantenerse en el poder con el apoyo del PSE.

"Ya está bien de que el PNV acuda a los votantes de centroderecha en el País Vasco para luego comportarse como un partido de izquierdas" y para "apoyar los gobiernos más radicales que nunca ha tenido" España, ha dicho el secretario general del PP.

El dirigente popular ha indicado que al PNV solo le importa conservar el poder y que Pedro Sánchez "no acabe de cambiarles por Bildu, que es su principal temor", motivo por el que se mantienen "dócilmente a su lado".

"Son el 'sanchismo' a la vasca, el poder a toda costa, en el fondo son iguales", ha abundado Tellado, que ha afeado al PNV que no le molesten "los delitos y tropelías" cometidos por el "entorno" de Sánchez.

Ha acusado al partido liderado por Aitor Esteban de aceptar un "trueque de poder": "Tú me mantienes en el poder en las instituciones vascas y yo te mantengo en la Moncloa aunque lideres el proyecto político más dañino y corrupto de la historia democrática de España".

Ha criticado también al PNV y al PSE por mantener un "silencio cómplice" y no oponerse a los homenajes a presos de ETA en las fiestas estivales vascas, debido a que ambos partidos están plegados a la "ideología 'woke'".

"Tienen muy averiada su brújula moral" ya que PNV y PSE solo pretenden conservar el poder a cualquier precio, "y si hay que vender los principios morales y éticos de sus formaciones políticas lo hacen", ha argumentado.

Se ha referido también a la reunión mantenida el pasado lunes en San Sebastián entre EH Bildu y ERC, con sus líderes, Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras, respectivamente, a la cabeza.

"Dos radicales condenados por la justicia, uno por secuestro y otro por malversación, elucubrando sobre el futuro de España", ha resaltado Tellado, quien ha lamentado que ambos partidos acuerden "la agenda política de este país" y presuman de "tener en sus manos el timón de España".

Los dos partidos independentistas alertaron el lunes de la "ola reaccionaria" que llegaba a España, a lo que Tellado ha respondido que la ola reaccionaria son ellos y que lo que viene es "un tsunami democrático" de votos en favor del PP.