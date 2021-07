Dos tercios de españoles ven precipitado el levantamiento de restricciones

No obstante, también un 78,1% de los españoles culpan a la relajación generalizada de las precauciones por parte de la población, mientras un 66,2% lo atribuyen al levantamiento precipitado de las medidas del Gobierno.

Un alto porcentaje de la población (78,2%) también ve con muy buenos ojos el cierre o determinadas prohibiciones al ocio nocturno, pues estima que los restaurantes, bares y discotecas no ayudan a poner coto a este grave problema sanitario. Asimismo, siete de cada diez (72,2%) creen que la vuelta a las mascarillas en los exteriores sería una medida realmente pertinente, así como nuevos toques de queda nocturnos (68,2%). Las mujeres votan más a favor de las restricciones que los hombres.

La ley trans abre más la brecha entre la izquierda y la derecha

La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos Lgtbi, conocida como ley trans, ha levantado ampollas no sólo entre el Gobierno y los partidos de derecha que están en la oposición, sino también en el propio Ejecutivo entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la ya ex vicepresidenta primera,Carmen Calvo, cuyas posiciones al respecto no confluían. Según la encuesta de DYM, a la pregunta de si aprueba que cualquier individuo pueda cambiar de sexo con una declaración ante el Registro Civil sin necesidad de informe médico desde los 16 años, un 36,9% están totalmente o bastante de acuerdo, mientras un 40,7% se muestran poco o nada favorables. La mitad de los votantes del PSOE y dos tercios de Podemos sí apoyan esta ley, mientras sólo la respaldan un quinto de los electores del PP y un décimo de los votantes de Vox. El 37,7% de los encuestados están totalmente o bastante de acuerdo con el cambio de sexo entre los 14 y 16 años con consentimiento de los padres. Sobre cambiar de sexo entre los 12 y 14 años con aval judicial ya varían los porcentajes, pues el 35,6% y el 44,8% de los votantes del PSOE y Podemos, respectivamente, lo ven bien;entre los electores de PP y Vox, los porcentajes se mantienen.