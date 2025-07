El Tribunal Supremo sitúa al fiscal general a un paso del banquillo tras confirmar su procesamiento

El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, por el que las acusaciones piden hasta 6 años de cárcel, por la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Sala de Apelación, conformada en este caso por los magistrados Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, ha desestimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, pero por mayoría, ya que Palomo ha emitido un voto particular. En cambio, han estimado por unanimidad el recurso de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a la que levanta el procesamiento, por lo que queda fuera de la causa.

El Alto Tribunal considera que no está acreditado que el fiscal general actuara por indicaciones de la Presidencia del Gobierno. "Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible", dice la Sala, en respuesta al recurso de la Fiscalía, que ha desestimado junto al de la defensa de García Ortiz. No obstante, los magistrados aclaran que "el reproche formulado carece de relevancia alguna en la medida en que la continuación del proceso acordada no afecta a ninguna persona vinculada con esa institución".

En su resolución, el instructor insistió en que el jefe del Ministerio Público actuó en las horas clave de la presunta filtración "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno". En este sentido, apuntó que, "paralelamente" a los frenéticos contactos para saber cómo se habían desarrollado las negociaciones con González Amador, "desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero" de 2024 --sobre dichas negociaciones--, se envió copia del mismo a la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, actual 'número dos' de los socialistas madrileños.